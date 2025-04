Prêmio da Dupla Sena de Páscoa 2025 chega a R$ 45 milhões

A Caixa iniciou as vendas das apostas da Dupla Sena de Páscoa 2025, que pode pagar o prêmio de R$ 45 milhões. O concurso não acumula e as apostas vão até o dia da extração, 19 de abril, sábado.

Quando é o sorteio da Dupla Sena de Páscoa 2025?

O sorteio da Dupla Sena de Páscoa 2024 está previsto para o dia 19 de abril, sábado, a partir das 20 horas (horário de Brasília). O evento contará com transmissão ao vivo, diretamente do Espaço da Sorte, em São Paulo, nas redes sociais das Caixa e youtube. O prêmio da loteria está estimado em R$ 45 milhões.

Uma aposta simples de seis dezenas para cada sorteio sai por R$ 2,50, mas adicionando números o valor pode chegar a R$ 12,5 mil.

Saiba quais os números que mais saem na Dupla Sena

Como funciona?

A loteria dá duas chances de faturar prêmio em um mesmo concurso, já que são realizados dois sorteios. Mas para levar a quantia principal, os apostadores precisam ter a sorte de acertar os seis primeiros números do resultado.

O prêmio não acumula, então se não houver ganhadores na faixa principal, a Caixa divide o prêmio entre os acertadores da faixa seguinte do primeiro sorteio e assim sucessivamente.

Para fazer um jogo, é necessário acessar um dos canais eletrônicos das Loterias Caixa (aplicativo ou site) ou ir até uma lotérica. Para compra online, o valor mínimo deve ser de R$ 30, então o apostadores consegue adicionar dezenas, fazer mais jogos ou tentar a sorte em outras loterias para atingir a quantia.

A partir de três acertos já é possível ganhar prêmio na Dupla Sena de Páscoa 2025. A probabilidade de acertar os números do resultado é uma em 15,8 mil sendo a mesma para os dois sorteios.

Bolões

Para chegar mais perto de faturar os R$ 45 milhões, uma possibilidade é participar de bolões. Dá para criar um bolão com quem desejar ou comprar a cotas de bolões organizados por casas lotéricas (com possibilidade de cobrança da tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota).

Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 2,50, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 50 cotas. Esse tipo de aposta só é feita em lotéricas.

Quem ganhou em 2024?

No ano passado, o prêmio de R$ 35 milhões da Dupla de Páscoa saiu para duas apostas, que ganharam R$ 18.775.188,51 cada. As apostas vencedoras foram de João Pinheiro (MG) e Niterói (RJ).

No primeiro sorteio, saíram os números 01-03-10-27-46-47. No segundo, foram sorteados os números 08-21-32-39-42-50.