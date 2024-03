Resultado da Dupla Sena de Páscoa 2024: veja os números sorteados

O sorteio do resultado da Dupla Sena de Páscoa 2024 será divulgado neste sábado, dia 30 de março. Veja os números e ganhadores de hoje e saiba se ganhou o prêmio de R$ 35 milhões, sorteado no dia 30/03/24, às 20 horas, do horário de Brasília .

Resultado da Dupla Sena de Páscoa 2024

Confira as dezenas do resultado da Dupla Sena de Páscoa 2024:

1º sorteio: 01-03-10-27-46-47

2º sorteio: 08-21-32-39-42-50

Ganhador do sorteio especial

Se mais de um apostador cravar as dezenas, o prêmio será distribuído entre os acertadores. Assim como nos concursos regulares, todos os apostadores que acertaram cinco, quatro ou três dezenas faturam prêmio.

Agora, se não houver aposta ganhadora em qualquer uma das quatro faixas de premiação ("sena", "quina", "quadra" e "terno") do primeiro e do segundo sorteios, o valor total destinado a estas faixas de premiação será adicionado ao valor destinado à primeira faixa de premiação ("sena") do primeiro sorteio do concurso da Dupla-Sena imediatamente seguinte ao concurso especial de que se trata e rateado entre os portadores de bilhetes com apostas vencedoras com seis prognósticos certos.

Todas as quantias de ganhadores da Dupla Sena podem ser resgatadas em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF, além do bilhete. Se a quantia for menor que R$ 2,2 mil outra opção é sacar em casas lotéricas credenciadas.

O prazo para resgate dos valores é de 90 dias corridos a partir do sorteio do resultado da Dupla Sena de Páscoa 2024.

