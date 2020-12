Sem acertador do resultado da Dupla Sena de ontem (03), concurso 2165, o prêmio acumulou novamente. Contudo, no segundo sorteio, uma aposta cravou as seis dezenas e faturou R$ 45,7 mil.

A próxima Dupla Sena, concurso 2166, de sábado (05), o prêmio estimado é de R$ 1 milhão. O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 20h.

As apostas podem registradas no aplicativo, site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) ou em casas lotéricas.

Resultado da Dupla Sena de ontem

Confira os números do resultado da Dupla Sena de ontem, concurso 2165: 1º sorteio – 08 16 24 27 29 43/ 2º sorteio – 02 04 26 34 44 46.

Probabilidade de acertar o resultado

A chance de acertar o resultado da Dupla Sena de ontem, com um jogo simples de seis números, é de uma em 15,9 milhões, aproximadamente, segundo a Caixa. Mas, o apostador pode adicionar dezenas no mesmo jogo para aumentar a chance de ganhar.

seis números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 15.890.700;

sete números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 2.270.100;

oito números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 567.525;

nove números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 189.175;

10 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 75.670;