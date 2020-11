Sorteio da Dupla-Sena 2151 pode pagar R$ 550 mil hoje; veja como apostar

O sorteio da Dupla-Sena 2151 do último sábado (31) não teve ganhadores no prêmio principal, que estava avaliado em R$ 400 mil. Com isso, o prêmio acumulou para esta terça-feira, 3 de novembro, no valor de R$ 550 mil.

Para participar do sorteio de hoje, as apostas devem ser feitas até às 19h pela internet, no site da Caixa, ou nas Lotéricas.

Resultado da Dupla Sena 2151

Confira os números do resultado da Dupla Sena concurso 2151:

1º sorteio

21-28-32-41-46-48

2º sorteio

08-10-15-35-38-39

Quais são os últimos resultados da Dupla Sena?

Confira os resultados anteriores da Dupla Sena dos concursos realizados no mês de outubro.

Probabilidade de ganhar

Apesar da sorte ser tem dobro na Dupla-Sena, a probabilidade de garantir o prêmio com uma aposta simples é de uma em 15.890.700. Entretanto, se o jogo for de 15 números, essa probabilidade vai para uma em 3.174.

Valores de cada aposta

Cada jogo da Dupla-Sena pode variar de R$ 2,50, para as apostas simples de seis número, e ultrapassar R$ 12,5 mil. Quanto mais números são adicionados no volante, maior será o preço da aposta.

Confira os valores: