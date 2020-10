Resultado da Dupla Sena de ontem (15) concurso 2144; veja os números

O sorteio, que foi realizado no Espaço Loterias Caixa, na Rodoviária do Tietê, em São Paulo, acumulou mais uma vez e deve pagar no próximo sábado (17) R$ 2,5 milhões.

O sorteio da Dupla Sena, concurso 2144 , que aconteceu ontem, às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, acumulou e deve pagar no próximo concurso R$ 2,5 milhões.

Confira os números sorteados nos dois sorteios: 1º 05-14-33-36-37-48/ 2º 01-13-20-21-29-32.

Nove apostas acertaram cinco dezenas do 1º sorteio e ganharam, cada uma, R$ 6.336,14. Já no 2º sorteio, foram seis ganhadores que acertaram cinco números e levaram, cada um, R$ 8.553,79.

O próximo sorteio da Dupla Sena acontece no sábado (17), às 20h . As apostas são aceitas pela internet ou em casas lotéricas até uma hora antes do sorteio, às 19h.

Como você joga na Dupla Sena

Basta apenas um bilhete da Dupla Sena para concorrer. São duas chances de vencer: dois sorteios acontecem por concurso e ganha quem acerta 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. É necessário apenas escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Quando acontecem os sorteios da Dupla Sena

São sorteados três concursos por semana, que acontecem às terças e quintas-feiras e aos sábados, às 20h. É possível acompanhar os sorteios ao-vivo pelo canal oficial da Loterias Caixa no Youtube.

Qual é a probabilidade de ganhar?

Na Dupla Sena, a chance de ganhar com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Mas, se o jogo for de 15 números, a probabilidade vai para 1 em 3.174.