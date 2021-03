Acertar as dezenas da Mega da Virada é o sonho de qualquer apostador das Loterias Caixa. Afinal, os prêmios milionários atraem diversos apostadores anualmente. O último sorteio do jogo, no entanto, revelou uma ação inusitada: um dos ganhadores ainda não resgatou o prêmio de R$ 162,6 milhões. O prazo para o ganhador retirar o dinheiro expira na próxima quarta-feira, dia 31 de março.

As dezenas premiadas no jogo foram 17-20-22-35-41-42

A informação foi confirmada pelo GLOBO nesta sexta-feira (26). E, segundo a Caixa, o bilhete premiado é de um jogo feito pela internet em São Paulo. O outro vencedor da Mega da Virada 2020, um apostador de Aracaju (SE), já retirou o prêmio.

Segundo as Loterias Caixa, o prazo para resgatar o dinheiro é de 90 dias após a realização do sorteio. Com isso, caso o ganhador da Mega da Virada não retire o valor até o próximo dia 31, os R$ 162,6 milhões serão repassados ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (FIES).

A Mega da Virada de 2020 pagou o maior prêmio da história das Loterias da Caixa, foram R$ 352,2 milhões para quem acertasse os seis números. Como duas apostas acertaram no jogo, o prêmio dividido totalizou R$162,6 milhões para cada bilhete.

Como o ganhador da Mega da Virada pode retirar o prêmio?

Todos os prêmios das Loterias Caixa, incluindo a Mega da Virada, que superem o valor de R$ 1,9 mil só podem ser retirados nas agências da Caixa. O portador do bilhete premiado tem o direito de fazer a retirada – no entanto, caso escreva no verso do bilhete seu nome e CPF, apenas a própria pessoa pode receber o dinheiro.

Critério de acumulação:

– Não existindo apostas premiadas com seis números (sena), o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números (quina);

– Não existindo apostas premiadas com seis e cinco números, o prêmio será rateado entre os acertadores de quatro números (quadra);

– Não existindo apostas premiadas em quaisquer faixas de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.

