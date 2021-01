Grandes loterias: veja quais podem pagar uma bolada

Ganhar milhões de reais na Mega-Sena ou milhões de dólares e euros? Quem aposta nas grandes loterias internacionais pode não só mudar de vida, mas também se tornar um bilionário no Brasil.

Um dos jogos lotéricos mais queridos entre os apostadores é a Mega-Sena. Isso se deve ao fato dos prêmios milionários sorteados duas vezes por semana. Contudo, pessoas que gostam de arriscar alto podem tentar levar o Jackpot de outros países – o prêmio acumulado dos jogos de loterias. Ou seja, na loteria internacional existe jackpot em dólar e euro.

Se o valor for convertido para o real, pode chegar a bilhões e ultrapassar qualquer prêmio já entregue nas loterias do Brasil. Certamente, se um brasileiro conseguir a bolada, terá motivos de sobra para sorrir à toa.

Como jogar na loteria internacional?

Existem algumas empresas que oferecem o serviço de compra online de apostas para quem deseja jogar nas grandes loterias internacionais. Em todos os sites, é necessário realizar um cadastro para conseguir efetuar a compra.

Caso o apostador seja premiado, a forma e prazo de recebimento do dinheiro irá depender da política da empresa.

Quais são as grandes loterias?

Existem mais de 50 tipos de modalidade de loteria internacional que os brasileiros podem concorrer para ganhar milhões de dólares ou euro. Entre as mais populares estão:

Powerball (E.U.A);

Mega Millions (E.U.A.);

EuroMillions (Europa – nove países participantes);

Eurojackpot (Europa – 18 países participantes);

El Gordo (Espanha).

Para ter ideia das boladas sorteadas, em 2016 o Powerball entrou para o livro dos recordes, Guinnes Book, como a loteria que pagou o maior prêmio da história, cerca de US$ 1,580 bilhão. Três pessoas dividiram o prêmio que, na cotação atual, seria de R$ 8,4 bilhões ao todo.

Como funcionam as megas loterias?

Cada loteria internacional tem uma maneira diferente de jogar e com prêmios diversos. Veja como funcionam as modalidades mais populares:

Powerball EUA

Para apostar nessa loteria, o jogador precisa escolher cinco números de um a 69 e mais um extra, Powerball, de um a 26. Além do grande prêmio, a modalidade pode entregar outros oito em categorias secundários.

Sorteio: as quartas-feiras e sábados às 22h59 no horário local ( quintas-feiras e domingos às 00h no horário de Brasília).

Mega Millions

A cartela tem números de um a 70, sendo necessário selecionar cinco. Além disso, o jogador também precisa escolher uma dezena extra, o Mega Ball, de um a 25.

As apostas que acertarem parcialmente o resultado, podem ganhar prêmios em uma das oito categorias secundárias.

Sorteio: de terça e sexta-feira às 23h, horário local, e no horário de Brasília às 00h das quartas e sábados.

EuroMillions

Para ganhar o grande prêmio, o apostador deve acertar cinco dezenas, de um a 50, e outras duas adicionais de uma a 12. Os apostadores que não cravarem todo o resultado, ainda podem ganhar em uma das 12 categorias menores.

Sorteio: nas terças e sextas-feiras, às 20h30, em Paris, na França, e no horário de Brasília a partir das 16h30.

Eurojackpot

O jogador deve escolher cinco números, de um a 50 disponíveis, e duas dezenas adicionais. Se o apostador acertar parcialmente o resultado, pode faturar em uma das 12 categorias de prêmios.

Sorteio: toda sexta-feira às 19h, de em Helsinki, na Finlândia (a partir das 14h de Brasília).

El Gordo

Devem ser escolhidos cinco números de um a 54, e mais uma dezena adicional de um a nove. Além do grande prêmio, a loteria ainda conta com outros oito menores, para acertadores do resultado parcial.

Sorteio: aos domingos às 21h30 na Espanha – no horário de Brasília, às 15h30.

Quem pode apostar nas grandes loterias?

Qualquer pessoa com 18 anos ou mais pode apostar nas grande loterias internacionais por meio dos sites que oferecem o serviço. Para fazer a compra das apostas, as empresas solicitam um registro na plataforma informando alguns dados pessoais.

Contudo, caso haja alguma informação falsa em relação a idade, o apostador poderá ter tanto suas apostas, quanto os prêmios anulados da loteria internacional.