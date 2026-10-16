Homem aposta nos mesmos números em 50 bilhetes e ganha R$ 1,3 milhão na loteria

Um apostador transformou uma única combinação numérica em um prêmio de US$ 250 mil, cerca de R$ 1,3 milhão. A aposta chamou a atenção porque ele decidiu registrar os mesmos quatro dígitos em 50 bilhetes diferentes, em vez de distribuir o dinheiro entre sequências variadas. O resultado surpreendeu até o próprio jogador. Todas as apostas foram premiadas no mesmo sorteio, multiplicando o valor recebido e tornando a estratégia incomum o centro da história.

Como o apostador ganhou R$ 1,3 milhão na loteria?

O caso ocorreu na Carolina do Sul, nos EUA, no sorteio noturno de 18 de agosto da Pick 4, modalidade organizada pela Loteria Educacional da Carolina do Sul. O vencedor, que mora na região de Lowcountry, escolheu a sequência 0-5-0-0 e registrou as apostas em diferentes lojas de conveniência de Summerville.

Segundo informações divulgadas pela agência UPI em 5 de outubro, o homem explicou aos representantes da loteria que estava confiante na combinação naquele dia. Ele não apresentou um método matemático para justificar a escolha, mas afirmou que acreditava estar com sorte.

A confiança acabou se convertendo em dinheiro. Cada bilhete premiado garantiu US$ 5 mil. Como o jogador havia comprado 50 unidades com os mesmos números, o valor total chegou a US$ 250 mil, equivalente a aproximadamente R$ 1,3 milhão.

Mas por que ele apostou 50 vezes nos mesmos números? Em vez de procurar combinações diferentes, o jogador concentrou as apostas em uma única sequência. Essa decisão fez com que todos os bilhetes dependessem do mesmo resultado: se os números escolhidos fossem sorteados, ele receberia o prêmio de cada aposta vencedora.

A estratégia, porém, não aumenta a probabilidade de uma combinação específica ser sorteada. O que muda é o valor que o apostador pode receber caso acerte, assim como o montante que pode perder se a aposta não for premiada.

No caso da Pick 4, os participantes escolhem quatro dígitos. O jogo oferece diferentes modalidades de aposta, incluindo opções que exigem a correspondência exata da ordem dos números. A premiação depende do tipo de aposta registrado.

Ganhador não pretende repetir a aposta

Apesar do resultado milionário, o homem não demonstrou intenção de tentar novamente a mesma estratégia. Depois de receber a premiação, ele afirmou que provavelmente deixará de apostar naquela sequência, pois não acredita que terá a mesma sorte outra vez.

A declaração contrasta com o resultado excepcional que obteve: a combinação escolhida rendeu dezenas de milhares de dólares em cada bilhete, somando US$ 250 mil.

O episódio mostra como a repetição de uma aposta pode multiplicar o prêmio quando há acerto, mas não representa uma fórmula para ganhar na loteria. Os sorteios são baseados em resultados aleatórios, e a vitória em uma ocasião não torna a mesma combinação mais provável de sair novamente.

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