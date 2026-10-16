Loterias

Homem aposta nos mesmos números em 50 bilhetes e ganha R$ 1,3 milhão na loteria

Apostador escolheu a sequência 0-5-0-0 em 50 bilhetes

Escrito por Anny Malagolini
Homem aposta nos mesmos números bilhetes Foto: DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Um apostador transformou uma única combinação numérica em um prêmio de US$ 250 mil, cerca de R$ 1,3 milhão. A aposta chamou a atenção porque ele decidiu registrar os mesmos quatro dígitos em 50 bilhetes diferentes, em vez de distribuir o dinheiro entre sequências variadas. O resultado surpreendeu até o próprio jogador. Todas as apostas foram premiadas no mesmo sorteio, multiplicando o valor recebido e tornando a estratégia incomum o centro da história.

Como o apostador ganhou R$ 1,3 milhão na loteria?

O caso ocorreu na Carolina do Sul, nos EUA, no sorteio noturno de 18 de agosto da Pick 4, modalidade organizada pela Loteria Educacional da Carolina do Sul. O vencedor, que mora na região de Lowcountry, escolheu a sequência 0-5-0-0 e registrou as apostas em diferentes lojas de conveniência de Summerville.

Segundo informações divulgadas pela agência UPI em 5 de outubro, o homem explicou aos representantes da loteria que estava confiante na combinação naquele dia. Ele não apresentou um método matemático para justificar a escolha, mas afirmou que acreditava estar com sorte.

A confiança acabou se convertendo em dinheiro. Cada bilhete premiado garantiu US$ 5 mil. Como o jogador havia comprado 50 unidades com os mesmos números, o valor total chegou a US$ 250 mil, equivalente a aproximadamente R$ 1,3 milhão.

Mas por que ele apostou 50 vezes nos mesmos números? Em vez de procurar combinações diferentes, o jogador concentrou as apostas em uma única sequência. Essa decisão fez com que todos os bilhetes dependessem do mesmo resultado: se os números escolhidos fossem sorteados, ele receberia o prêmio de cada aposta vencedora.

A estratégia, porém, não aumenta a probabilidade de uma combinação específica ser sorteada. O que muda é o valor que o apostador pode receber caso acerte, assim como o montante que pode perder se a aposta não for premiada.

No caso da Pick 4, os participantes escolhem quatro dígitos. O jogo oferece diferentes modalidades de aposta, incluindo opções que exigem a correspondência exata da ordem dos números. A premiação depende do tipo de aposta registrado.

Ganhador não pretende repetir a aposta

Apesar do resultado milionário, o homem não demonstrou intenção de tentar novamente a mesma estratégia. Depois de receber a premiação, ele afirmou que provavelmente deixará de apostar naquela sequência, pois não acredita que terá a mesma sorte outra vez.

A declaração contrasta com o resultado excepcional que obteve: a combinação escolhida rendeu dezenas de milhares de dólares em cada bilhete, somando US$ 250 mil.

O episódio mostra como a repetição de uma aposta pode multiplicar o prêmio quando há acerto, mas não representa uma fórmula para ganhar na loteria. Os sorteios são baseados em resultados aleatórios, e a vitória em uma ocasião não torna a mesma combinação mais provável de sair novamente.

Veja também a mega-sena

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Lotomania 2987

Lotomania concurso 2987 hoje: resultado de quarta-feira

resultado da Lotomania 2986

Lotomania concurso 2986 hoje: resultado de sexta-feira

Lotomania concurso 2983

Lotomania concurso 2983 hoje: resultado de sexta-feira

resultado da Lotomania 2982

Lotomania concurso 2982 hoje: resultado de quarta-feira

Lotomania 2981

Lotomania concurso 2981 hoje: resultado de segunda-feira

Resultado da Lotomania 2980 hoje

Resultado Lotomania 2980: veja os números do concurso

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes