Loterias

Lotomania concurso 2982 hoje: resultado de quarta-feira

Lotomania vem de R$ 6,2 milhões

Escrito por Anny Malagolini
resultado da Lotomania 2982 DCI
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O sorteio da Lotomania concurso 2982 que acontece hoje, 30 de setembro de 2026, traz prêmio de R$ 6,7 milhões. Esta é a chance de mudar de vida acertando os 20 números ou até mesmo não acertando nenhum!

Hoje, o sorteio acontece às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, e traz as seguintes dezenas sorteadas nessa loteria: 02 – 03 – 04 – 07 – 08 – 13 – 16 – 27 – 32 – 33 – 57 – 59 – 61 – 64 – 72 – 77 – 80 – 91 – 95 – 98

Como funciona a Lotomania 2982

A Lotomania é uma das modalidades mais tradicionais da Caixa Loterias, e se destaca por sua dinâmica incomum. O jogador marca 50 números entre 00 e 99 e concorre a prêmios se acertar 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas, ou até mesmo se não acertar nenhuma delas.

Criada em 1999 pela Caixa Econômica Federal, a Lotomania surgiu como uma proposta moderna, com sorteios frequentes e regras inovadoras. Logo nas primeiras edições, chamou atenção por premiar também quem não acerta nenhuma dezena, uma característica que segue única entre as loterias oficiais.

Ao longo dos anos, a modalidade conquistou um público fiel e ganhou edições especiais, como a Lotomania de Páscoa, que oferece prêmios milionários sem acúmulo.

Hoje, com centenas de concursos realizados e uma base sólida de apostadores em todo o país, a Lotomania continua sendo uma das opções mais procuradas nas lotéricas, especialmente por quem gosta de testar a sorte com um toque de ousadia.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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