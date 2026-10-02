Loterias

Lotomania concurso 2983 hoje: resultado de sexta-feira

Lotomania pode pagar R$ 7,5 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Lotomania concurso 2983 DCI
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O sorteio da Lotomania concurso 2983 que acontece hoje, 2 de outubro de 2026, traz prêmio de cs. Esta é a chance de mudar de vida acertando os 20 números ou até mesmo não acertando nenhum!

Hoje, o sorteio acontece às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, e traz as seguintes dezenas sorteadas nessa loteria: 12-14-21-26-31-36-41-48-50-52-63-65-73-78-80-82-91-95-98-99

Como funciona a Lotomania 2983

A Lotomania é uma das modalidades mais tradicionais da Caixa Loterias, e se destaca por sua dinâmica incomum. O jogador marca 50 números entre 00 e 99 e concorre a prêmios se acertar 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas, ou até mesmo se não acertar nenhuma delas.

Criada em 1999 pela Caixa Econômica Federal, a Lotomania surgiu como uma proposta moderna, com sorteios frequentes e regras inovadoras. Logo nas primeiras edições, chamou atenção por premiar também quem não acerta nenhuma dezena, uma característica que segue única entre as loterias oficiais.

Ao longo dos anos, a modalidade conquistou um público fiel e ganhou edições especiais, como a Lotomania de Páscoa, que oferece prêmios milionários sem acúmulo.

Hoje, com centenas de concursos realizados e uma base sólida de apostadores em todo o país, a Lotomania continua sendo uma das opções mais procuradas nas lotéricas, especialmente por quem gosta de testar a sorte com um toque de ousadia.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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