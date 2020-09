Joan Ginther: conheça a mulher que ganhou na loteria 4 vezes

As inúmeras tentativas e a vontade de ganhar fizeram de Joan conhecida no mundo todo por suas quatro vitórias na loteria americana. A história foi tão improvável que até as autoridades desconfiaram.

Joan Ginther contrariou as estatísticas ao ganhar o prêmio máximo na Loteria do Texas por quatro vezes. Ao todo, ela faturou US$ 21 milhões, o que equivalia cerca de R$ 36,8 milhões na época.

Mas como ela conseguiu essa façanha? Técnica ou sorte? Entenda como a professora americana ganhou na loteria por tantas vezes ao longo dos anos.

Quem é Joan Ginther?

Na verdade, pouco se sabe sobre Joan Ginther, pois ao faturar uma bolada em jogos de loteria, ela acabou sumindo do mapa de acordo com vizinhos e conhecidos. No entanto, antes de ficar milionária, Joan era uma humilde professora de matemática.

Na época, ela morava na comunidade rural de Bishop, de 3.300 habitantes, localizada no estado do Texas, nos Estados Unidos.

De acordo com conhecidos, Joan foi extremamente generosa com sua fortuna, ajudando diversos moradores de sua cidade. Eles contam que ela fazia frequentemente apostas nas loterias para tentar a sorte e conseguiu! Mas ninguém sabe muito o que aconteceu depois que ela ganhou o maior prêmio em 2010.

Segundo amigos que concederam entrevistas, Joan Ginther mudou-se para Las Vegas para aproveitar sua fortuna. Além disso, muitos contam que ela optou por viver uma vida mais reservada e nunca se pronunciou publicamente sobre seus prêmios e polêmicas envolvendo eles.

Os prêmio de Joan Ginther

De fato, a sorte sorriu para Joan Ginther mais de uma vez. A primeira foi em 1993, quando ganhou 5,4 milhões de dólares em uma raspadinha. A partir disso, ela investiu boa parte do dinheiro ganho em novas apostas.

Desse modo, Joan ganhou mais U$S 2 milhões em raspadinha e em seguida mais U$S 3 milhões em um bilhete premiado. Todavia, ela continuou jogando. Ela queria mais.

Assim, treze anos depois de ganhar o primeiro prêmio, Joan arrecadou seu maior sorteio no valor de U$S 10 milhões.

Com isso, Joan Ginther chegou acumular cerca de 20,4 milhões de dólares, finalizando assim, sua temporada de jogos, aos 73 anos.

As chances

Talvez um raio atinja o mesmo galho duas vezes. No caso de Joan Ginther foram quatro vezes. Segundo matemáticos da área, as chances de conquistar os prêmios que Joan conseguiu são quase impossíveis. Assim, as chances de vencer são uma em 18 septiliões.

Diferente de Stefan Mandel, o matemático que ganhou na loteria americana por 14 vezes, Joan Ginther não tinha nenhuma tática específica para conquistar seu histórico de ganhos. Jon seguiu o ditado: quem não arrisca, não petisca. E assim, arriscou várias vezes até conseguir.

As polêmicas envolvendo a sortuda

Com chances quase nulas, rumores de que Joan Ginther teria falsificado os bilhetes e teorias sobre seu histórico de vitórias surgiram.

As desconfianças surgiram a partir do fato de que todos os bilhetes foram comprados não só no estado texano, como no mesmo mercado.

Entretanto, o porta-voz da comissão de Loterias do Texas, informou que não houve fraudes quanto aos resultados. Segundo ele, os sorteios foram resultados de muita tentativa e sorte!

Assim, até hoje pessoas vão até o pequeno supermercado Times Market, onde Joan comprava seus bilhetes na esperança de conseguirem os mesmos resultados. Todavia, ninguém mais além de Joan foi premiada com os bilhetes de lá.