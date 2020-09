Stefan Mandel: conheça o matemático que ganhou na loteria 14 vezes

Ganhar na loteria uma vez já parece o sonho. Ganhar diversas vezes parece impossível, mas não para Stefan Mandel.

O contador e matemático romeno ganhou 14 vezes na loteria, usando meios totalmente legítimos.

De acordo com os estudiosos, a fórmula de Mandel era simples. Ele comprava todas as combinações possíveis, cujo prêmio fosse pelo menos três vezes maior que o valor que ele gastou para fazer os jogos.

Saiba mais sobre a vida de Mandel e sua fórmula para ganhar na loteria:

Stefan Mandel: os segredos do matemático mais “sortudo” do mundo

Veja bem: Stefan Mandel não foi um jogador de loteria por mero acaso. Ele cresceu na Romênia durante o comunismo e, de fato, não tinha muito dinheiro.

O matemático queria melhorar de vida e sair da pobreza, mas de maneira honesta. Na época, uma das maneiras de se ganhar dinheiro honestamente no país era com as loterias.

Então, em 1950, ele passou a estudar o sistema dos jogos e ver as possibilidades de ganhar os sorteios. Nesse ínterim, descobriu a fórmula matemática perfeita que poderia prever 5 dos 6 números vencedores.

Depois de 4 anos testando sua fórmula, finalmente, Mandel ganhou na loteria.

Com o dinheiro do prêmio, ele e sua família se mudaram para Israel. Viveram no país durante alguns anos e, então, se mudaram para a Austrália.

Após ganhar a cidadania australiana, Mendel pôde participar dos jogos de loteria novamente, pois passou a ter acesso aos sistemas de loteria do país.

A nova fórmula de Mandel

Sendo assim, com a cidadania em mãos, Stefan Mandel começou a estudar uma nova fórmula para ganhar na loteria. A princípio, ele analisou o sistema das loterias no país.

Em vez de tentar prever a combinação vencedora, decidiu adquirir o maior número possível de jogos. Foi então que começou a procurar mais pessoas para participar desse plano. Quando ganhassem, o prêmio seria divido entre todos. O que as pessoas tinham que fazer era comprar os jogos e enviar para Mandel.

Posteriormente, milhares de pessoas começaram a se interessar e participar desse sistema do matemático. Uma vez que um dos bilhetes era o vencedor, Mendel e sua equipe o reivindicavam o valor. Depois, distribuíam o dinheiro aos investidores e compradores.

Apesar de parecer ilegal, não havia nenhuma regra contra esse sistema. Ou seja: tudo estava conforme a lei.

Porém, Mandel começou a ficar mais ambicioso e conversou com funcionários de loterias para comprar todas as combinações de números. Por 12 vezes ele ganhou os prêmios totais das loterias.

Contudo, o governo não estava nada feliz com isso. A cada nova vez que Mandel ganhava, criavam novas regras ou leis para acabar com esse esquema.

Ao fim, eram tantas regras e proibições, que foi ficando cada vez mais difícil para ele continuar com o sistema.

Foi assim que Stefan Mandel tomou outra decisão: parou com os jogos na Austrália e decidiu investir em outro país. Dessa vez, ele escolheu os EUA.

A aposta americana

Stefan Mandel decidiu concentrar suas apostas no estado da Virgínia. Naquela época, havia 7,1 milhões de combinações de números possíveis. Além disso, os valores dos jogos eram muito mais baratos no estado.

O jogo custava 1 dólar e ele precisava arrecadar, aproximadamente, US$ 7,1 milhões para comprar todas as combinações da loteria. Com a ajuda de 2.500 investidores da Austrália (cada um investiu US$ 2.500), o matemático conquistou os meios para pôr seu plano em ação.

Depois de dois anos, ao ver a oportunidade perfeita, Mandel conseguiu o prêmio de US$ 27 milhões. No meio do caminho, ele enfrentou diversos obstáculos de logísticas. Porém, ao fim, tudo deu certo.

Além do prêmio principal, o matemático conseguiu dezenas de segundos e terceiros prêmios, bem como milhares de pequenos prêmios. Ao final, seus investidores arrecadaram mais de US$ 30 milhões.

Isso rendeu um intenso debate no país e uma série de investigações. Stefan Mandel recebeu os prêmios e essa foi a sua última aposta.

Atualmente, Stefan Mandel mora em Vanuatu, país insular no Pacífico Sul. Até hoje, seu patrimônio líquido real é um mistério.

A estratégia de Mandel foi estudada pelos organizadores de loterias de modo a deixá-la inviável. Por isso, eles aumentaram o número de combinações prováveis. Ademais, atualmente não é mais possível imprimir os próprios jogos, tampouco comprar todos os jogos em tempo para o sorteio.

Em resumo, é quase impossível aplicar a mesma estratégia hoje em dia. Contudo, o esquema de Mandel ficou na história das loterias.

4 dicas de Stefan Mandel para ganhar na loteria

Mandel deu quatro dicas para as pessoas que desejam ganhar prêmios na loteria:

Calcule o número total de combinações possíveis. Para uma loteria que requer seis números, são 3.838.380 variantes.