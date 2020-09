Para ganhar na loteria, é sempre preciso ter sorte. No entanto, em alguns jogos as probabilidades de vitória são maiores do que em outros. Entenda.

Jogos mais fáceis da loteria: saiba onde as probabilidades de ganhar são maiores

Saber quais os jogos mais fáceis da loteria é uma forma de já entrar na competição com alguma vantagem. Existem diversas estratégias para se ganhar um jogo e todo ano apostadores tentam descobrir aquela que lhes trará fortunas.

Alguns têm sucesso, como é o caso do matemático Stefan Mandel, 14 vezes ganhador da loteria através de métodos legais. No entanto, se você não é tão bom com números, o DCI preparou uma lista dos jogos onde suas probabilidades de vitória são maiores.

Os cinco jogos mais fáceis da loteria

No Brasil, os jogos mais fáceis da loteria funcionam a nível nacional. Sendo assim, podem ser encontrados com facilidade em qualquer cidade. São eles:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Loteria Federal

A Loteria Federal não é apenas a mais fácil, mas também a mais antiga do nosso país. Seu primeiro jogo aconteceu em 1962. Desde então, os jogos da Loteria Federal acontecem todas as quartas-feiras e sábados.

Diferente das outras loterias, a Federal oferece além da possibilidade de comprar um bilhete, a opção de comprar frações de bilhetes. Assim, os prêmios são divididos entre todos os que compraram uma parte do bilhete premiado.

Probabilidade de vitória na Loteria Federal

1 em 100.000 nos concursos rotineiros

1 em 90.000 na Milionária Federal (uma vez por mês) e na Especial de Natal.

Loteca

Antigamente chamada de Loteria Esportiva, a Loteca é uma categora de loteria brasileira. Nela, o objetivo dos jogadores é prever resultados de partidas de futebol. Sendo assim, é ideal para quem gosta, entende e acompanha o esporte.

Para participar do jogo, você deverá prever o número de gols de 14 jogos listados no bilhete do concurso. Além disso, você também deverá assinalar uma das três colunas, duas (jogo duplo) ou três (jogo triplo). Os clubes participantes já estão nos bilhetes

Probabilidade de vitória na Loteca

1 em 2.391.485 com a aposta mínima

1 em 198 com a aposta máxima

Dia de Sorte

A Dia de Sorte é uma loteria bastante jovem: começou a operar em 2018. Para apostar nela, você deverá selecionar entre 7 a 15 das 31 dezenas disponíveis e o mês da sorte.

Assim, a chance de vitória varia de acordo com quantas dezenas foram selecionadas. Quanto mais dezenas, mais chances de ganhar. Para ser um ganhadores você deve acertar sete, seis, cinco ou quatro números, além do mês da sorte.

Probabilidade de vitória na Dia de Sorte

1 em 2.629 em jogos de 7 dezenas

1 em 408 em jogos de 15 dezenas

Lotofácil

Honrando o seu nome, a Lotofácil está no quarto lugar da nossa lista de jogos mais fáceis de ganhar da loteria. Por exemplo, em 2019 o prêmio principal foi entregue em 96% dos concursos realizados. Dessa forma, a Lotofácil oferece uma taxa de contemplação bem acima da média dos jogos.

A aposta na Lotofácil é feita escolhendo entre 15 a 18 de 25 dezenas disponíveis. O prêmio máximo é entregue para aquele que acertar as 15 dezenas sorteadas. Logo, a probabilidade de vitória varia com a quantidade de dezenas apostadas aqui também. Assim, quanto mais números apostar, mais suas chances aumentam.

Probabilidade de vitória na Lotofácil

1 em 3.268.760 em jogos de 15 dezenas

1 em 4.005 em jogos de 18 dezenas

Lotogol

Esse é outro dos jogos mais fáceis de ganhar que se associa futebol. Logo, a Lotogol parece muito com a Loteca, mas trabalha com apenas 5 jogos, focando em rodadas de campeonatos. Assim, você aposta marcando no volante o número de gols de cada time de futebol participante dos jogos do concurso.

Você pode assinalar 0, 1, 2, 3 ou mais gols (opção representada pelo sinal +). Os clubes participantes estão impressos nos bilhetes emitidos pelo terminal.

Probabilidade de vitória na Lotogol

1 em 9.765.625 para o prêmio máximo

1 em 1.695 para o prêmio mínimo

Outras estratégias

Além dos números, diversos fatores influenciam uma vitória na loteria e muitos deles podem ser analisados por métodos específicos para cada jogo. Porém, alguns desses fatores são bastante exatos e outros nem tanto.

Por exemplo, as loterias esportivas dependerão da análise e acompanhamento do esporte. Isto é, o desempenho dos times e compra e venda de jogadores e equipe influencia no resultado. Assim, até mesmo os jogos mais fáceis da loteria podem ser desafiadores para alguns.

Assim, a boa notícia é que você pode estudar e aprender técnicas para ter sucesso no mundo dos jogos. Confira nosso artigo sobre como ganhar na loteria e como ganhar na lotofácil. Além disso, as histórias das pessoas que ganharam na loteria várias vezes podem trazer alguma inspiração. Boa sorte e bons jogos!