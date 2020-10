Loteria Federal concurso 5502 pode pagar R$500 mil; Veja como apostar

O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa às 19h e terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa e da RedeTV

A Loteria Federal concurso 5502 sorteia neste sábado (03) o prêmio de R$500 mil. Para concorrer, é preciso comprar o bilhete nas casas lotéricas ou com um ambulante lotérico credenciado até as 16h.

O sorteio acontece às 19h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Como jogar na Loteria Federal concurso 5502?

Apostar na Loteria Federal pode parecer complicado para quem nunca jogou. Para concorrer, é preciso adquirir um bilhete nas lotéricas ou com um vendedor ambulante credenciado. Portanto, é possível escolher o número impresso no bilhetes disponíveis no momento da compra.

Os bilhetes são divididos em 10 frações, portanto, podem ser comprados inteiros ou em partes. O valor do prêmio varia dependendo da quantidade de frações adquiridas. Ou seja, existem diversas possibilidades de ganhar na Federal. É possível ser premiado acertando:

a unidade do primeiro prêmio;

um dos cinco números sorteados;

a milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

bilhetes que contenham a dezena final idêntica a umas das três dezenas anteriores ou das três dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o primeiro prêmio, excluindo os premiados pela aproximação anterior e posterior;

Qual é o valor do prêmio da Loteria Federal concurso 5502?

Essa é a pergunta que realmente interessa para os jogadores. Certamente, quem testa sua sorte quer um bom dinheiro em troca. Os prêmios principais da Loteria Federal são de R$500 mil, sorteados em uma única série. Também é possível concorrer mensalmente à Milionária Federal, que sorteia R$1,350 milhão.

1° prêmio é de R$‌ ‌500 mil‌;‌ ‌

2° prêmio é de R$‌ ‌27 mil;‌ ‌

3° prêmio é de R$‌ ‌24 mil;‌ ‌

4° prêmio é de R$ 19 mil;‌ ‌

5° prêmio é de R$ 18.329 mil;‌

Bilhetes sorteados no concurso 5501: 1°- 033487/ 2°- 082261/ 3°- 079689/ 4°- 024109/ 5°- 099594

Quando são realizados os sorteios da Loteria Federal ?

Os sorteios da Loteria Federal começam sempre mais cedo que os demais, às 19h. São realizados às quartas-feiras e sábados, e podem ser acompanhados por meio da transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Como receber o prêmio da aposta premiada?

Esse é o momento aguardado por todos os sortudos. Além disso, é possível retirar, em lotéricas credenciadas, o valor líquido de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). A partir disso, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa. Prêmios de R$ 10.000,00 ou mais, serão pagos após dois dias contados da data de apresentação do bilhete.

O acertador pode retirar o prêmio até 90 dias depois da data do sorteio. Em casos de não comparecimento, o valor será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual é a probabilidade de ganhar da Loteria Federal concurso 5502 ?

A chance está relacionada à quantidade de bilhetes emitidos em cada sorteio da Loteria Federal. Como resultado, a probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio é de uma em 100 mil na Loteria Federal e de uma em 90 mil na Milionária Federal.

Da mesma forma, é possível concorrer a prêmios derivados dos principais na Loteria Federal. Nesse caso, a probabilidade é de uma em 4,78.

