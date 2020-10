A Loteria Federal 5506 pode pagar hoje, dia 17 de outubro, um prêmio de R$ 1,350 milhões para quem tiver o bilhete premiado. O prêmio especial é da Milionária Federal que é realizada sempre uma vez por mês.

O sorteio está previsto para começar às 19h, no Espaço Loterias Caixa localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. É possível acompanhar ao-vivo através do canal oficial da Loterias Caixa no Youtube.

Como jogar no próximo concurso da Loteria Federal?

Para concorrer na Loteria Federal, é preciso adquirir um bilhete nas lotéricas ou com um vendedor ambulante credenciado. Portanto, é possível escolher o número dos bilhetes impressos disponíveis no momento da compra. Os bilhetes são divididos em 10 frações, portanto, podem ser comprados inteiros ou em partes. O valor do prêmio varia dependendo da quantidade de frações adquiridas. Os sorteios acontecem duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados, às 19h. É possível ser premiado acertando:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A unidade do primeiro prêmio;

Um dos cinco números sorteados;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

Bilhetes que contenham a dezena final idêntica a umas das três dezenas anteriores ou das três dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o primeiro prêmio, excluindo os premiados pela aproximação anterior e posterior;

Probabilidade de ganhar

Com a aposta simples, a probabilidade do apostador acertar os cinco números do resultado da Loteria Federal é de uma em 24.040.016. Todavia, na aposta com 15 números, essa chance vai para 8.005. A probabilidade um bilhete acertar o resultado da Loteria Federal é de uma em 100 mil. Já na Milionária Federal a chance é de uma em 90 mil, segundo a Caixa. Ou seja, existem diversas possibilidades de ganhar na Federal.

** Todos os resultados divulgados nesta página são fornecidos pela Caixa Econômica Federal, única responsável pelos sorteios.