Saiu resultado da Loteria Federal 6091 e ganhadores hoje (12/08/26)
O resultado da loteria Federal é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil reais.
A Caixa sorteia no domingo, dia 9 de agosto, o resultado da loteria Federal 6090 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 20 horas (de Brasília).
Confira os números do sorteio da loteria federal: aguardando.
1º Prêmio de R$ 500 mil: 86997
2º Prêmio de R$ 35 mil: 04852
3º Prêmio de R$ 30 mil: 00091
4º Prêmio de R$ 25 mil: 82438
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 39210
Resultado da Loteria Federal hoje 6091
Os prêmios da loteria Federal 6091 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.
Como saber se o bilhete da federal 6091 foi premiado?
O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.
Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
Resultados dos últimos sorteios da Federal
6090
1º Prêmio de R$ 500 mil: 16821
2º Prêmio de R$ 35 mil: 77694
3º Prêmio de R$ 30 mil: 67531
4º Prêmio de R$ 25 mil: 40030
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 43074
6089
1º Prêmio de R$ 500 mil: 16821
2º Prêmio de R$ 35 mil: 77694
3º Prêmio de R$ 30 mil: 67531
4º Prêmio de R$ 25 mil: 40030
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 43074
6088
1º Prêmio de R$ 500 mil: 56952
2º Prêmio de R$ 35 mil: 28922
3º Prêmio de R$ 30 mil: 69298
4º Prêmio de R$ 25 mil: 16805
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 52721
6087
1º Prêmio de R$ 500 mil: 84621
2º Prêmio de R$ 35 mil: 21500
3º Prêmio de R$ 30 mil: 62794
4º Prêmio de R$ 25 mil: 72546
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 68807
6086
1º Prêmio de R$ 500 mil:
2º Prêmio de R$ 35 mil:
3º Prêmio de R$ 30 mil:
4º Prêmio de R$ 25 mil: 81290
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 53408
6085
1º Prêmio de R$ 500 mil: 77889
2º Prêmio de R$ 35 mil: 48861
3º Prêmio de R$ 30 mil: 77640
4º Prêmio de R$ 25 mil: 04135
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 40201
6084
1º Prêmio de R$ 500 mil: 17667
2º Prêmio de R$ 35 mil: 39675
3º Prêmio de R$ 30 mil: 33914
4º Prêmio de R$ 25 mil: 01743
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 36446