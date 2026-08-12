Saiu resultado da Loteria Federal 6091 e ganhadores hoje (12/08/26)

O resultado da loteria Federal é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil reais.

A Caixa sorteia no domingo, dia 9 de agosto, o resultado da loteria Federal 6090 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 20 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal: aguardando.

1º Prêmio de R$ 500 mil: 86997

2º Prêmio de R$ 35 mil: 04852

3º Prêmio de R$ 30 mil: 00091

4º Prêmio de R$ 25 mil: 82438

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 39210

Resultado da Loteria Federal hoje 6091

Os prêmios da loteria Federal 6091 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6091 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6090

1º Prêmio de R$ 500 mil: 16821

2º Prêmio de R$ 35 mil: 77694

3º Prêmio de R$ 30 mil: 67531

4º Prêmio de R$ 25 mil: 40030

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 43074

6089

1º Prêmio de R$ 500 mil: 16821

2º Prêmio de R$ 35 mil: 77694

3º Prêmio de R$ 30 mil: 67531

4º Prêmio de R$ 25 mil: 40030

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 43074

6088

1º Prêmio de R$ 500 mil: 56952

2º Prêmio de R$ 35 mil: 28922

3º Prêmio de R$ 30 mil: 69298

4º Prêmio de R$ 25 mil: 16805

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 52721

6087

1º Prêmio de R$ 500 mil: 84621

2º Prêmio de R$ 35 mil: 21500

3º Prêmio de R$ 30 mil: 62794

4º Prêmio de R$ 25 mil: 72546

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 68807

6086

1º Prêmio de R$ 500 mil:

2º Prêmio de R$ 35 mil:

3º Prêmio de R$ 30 mil:

4º Prêmio de R$ 25 mil: 81290

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 53408

6085

1º Prêmio de R$ 500 mil: 77889

2º Prêmio de R$ 35 mil: 48861

3º Prêmio de R$ 30 mil: 77640

4º Prêmio de R$ 25 mil: 04135

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 40201

6084

1º Prêmio de R$ 500 mil: 17667

2º Prêmio de R$ 35 mil: 39675

3º Prêmio de R$ 30 mil: 33914

4º Prêmio de R$ 25 mil: 01743

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 36446