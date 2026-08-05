Tem sorteio da Loteria Federal hoje? Veja quando sai novo concurso

Tem sorteio da Loteria Federal hoje? Veja quando sai novo concurso

A dúvida sobre o próximo sorteio da Loteria Federal é comum entre os apostadores que acompanham o calendário das loterias da Caixa Econômica Federal. Nesta quarta-feira (5), muitos querem saber se haverá um novo concurso e quando os bilhetes premiados serão conhecidos.

Resultado da Loteria Federal 6089 sai hoje?

O concurso 6089 da Loteria Federal será realizado neste a terça, dia 5 de agosto de 2026. A extração começa às 20h.

Diferentemente de outras loterias, na Loteria Federal o apostador não escolhe os números. Os bilhetes já são impressos com combinações definidas e podem ser adquiridos em casas lotéricas ou com vendedores credenciados.

Cada bilhete é dividido em 10 frações, permitindo que o jogador compre uma parte ou a aposta inteira. Tradicionalmente, o valor de cada fração é de R$ 4, enquanto o bilhete completo custa R$ 40.

Nos concursos regulares, a Federal distribui cinco prêmios principais:

1º prêmio: R$ 500 mil;

2º prêmio: R$ 35 mil;

3º prêmio: R$ 30 mil;

4º prêmio: R$ 25 mil;

5º prêmio: R$ 20,3 mil.

O valor recebido pelo ganhador depende da quantidade de frações adquiridas do bilhete premiado.

Segundo a CAIXA, a probabilidade de um bilhete acertar o prêmio principal da Federal é de uma em 100 mil. Já as chances de conquistar um dos prêmios derivados são de uma em 4,78.