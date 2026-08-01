O resultado da loteria Federal é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil reais.

Hoje vai ter resultado da Loteria Federal 6088 de sábado da Caixa?

Hoje vai ter resultado da Loteria Federal 6088 de sábado da Caixa?

O tradicional sorteio da Loteria Federal será realizado neste fim de semana, conforme o cronograma da CAIXA. No entanto, a extração do concurso 6088 terá uma operação excepcional: os números serão divulgados, mas o resultado não dará direito ao pagamento de prêmios em dinheiro.

Resultado da Loteria Federal 6088 sai hoje?

O concurso 6088 da Loteria Federal será realizado excepcionalmente no domingo, 2 de agosto de 2026, e não no sábado (1º), como normalmente acontece com as extrações da Loteria Federal.

Diferentemente de outras loterias, na Loteria Federal o apostador não escolhe os números. Os bilhetes já são impressos com combinações definidas e podem ser adquiridos em casas lotéricas ou com vendedores credenciados.

Cada bilhete é dividido em 10 frações, permitindo que o jogador compre uma parte ou a aposta inteira. Tradicionalmente, o valor de cada fração é de R$ 4, enquanto o bilhete completo custa R$ 40.

Nos concursos regulares, a Loteria Federal distribui cinco prêmios principais:

1º prêmio: R$ 500 mil;

2º prêmio: R$ 35 mil;

3º prêmio: R$ 30 mil;

4º prêmio: R$ 25 mil;

5º prêmio: R$ 20,3 mil.

O valor recebido pelo ganhador depende da quantidade de frações adquiridas do bilhete premiado.

Segundo a CAIXA, a probabilidade de um bilhete acertar o prêmio principal da Loteria Federal é de uma em 100 mil. Já as chances de conquistar um dos prêmios derivados são de uma em 4,78.

No concurso 6087, entretanto, os números sorteados terão apenas caráter oficial para os usos previstos pela CAIXA, sem gerar pagamento de premiação financeira aos participantes.