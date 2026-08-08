O resultado da loteria Federal é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil reais.

Vai ter sorteio da Loteria Federal hoje 6090 de sábado da Caixa?

Vai ter sorteio da Loteria Federal hoje 6090 de sábado da Caixa?

Quem pretende acompanhar a Loteria Federal neste fim de semana deve ficar atento à mudança no calendário. O concurso 6090 não será realizado no sábado (8), como ocorre normalmente, e terá o sorteio marcado para domingo (9). Os números serão divulgados após a extração, mas esta edição terá uma condição diferente: não haverá pagamento de prêmios em dinheiro.

Resultado da Loteria Federal 6090 sai hoje?

O concurso 6090 da Loteria Federal será realizado excepcionalmente no domingo, 9 de agosto de 2026, e não no sábado (1º), como normalmente acontece com as extrações da Loteria Federal.

Diferentemente de outras loterias, na Loteria Federal o apostador não escolhe os números. Os bilhetes já são impressos com combinações definidas e podem ser adquiridos em casas lotéricas ou com vendedores credenciados.

Cada bilhete é dividido em 10 frações, permitindo que o jogador compre uma parte ou a aposta inteira. Tradicionalmente, o valor de cada fração é de R$ 4, enquanto o bilhete completo custa R$ 40.

Nos concursos regulares, a Loteria Federal distribui cinco prêmios principais:

1º prêmio: R$ 500 mil;

2º prêmio: R$ 35 mil;

3º prêmio: R$ 30 mil;

4º prêmio: R$ 25 mil;

5º prêmio: R$ 20,3 mil.

O valor recebido pelo ganhador depende da quantidade de frações adquiridas do bilhete premiado.

Segundo a CAIXA, a probabilidade de um bilhete acertar o prêmio principal da Loteria Federal é de uma em 100 mil. Já as chances de conquistar um dos prêmios derivados são de uma em 4,78.

No concurso 6087, entretanto, os números sorteados terão apenas caráter oficial para os usos previstos pela CAIXA, sem gerar pagamento de premiação financeira aos participantes.