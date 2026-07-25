Hoje tem resultado da Loteria Federal 6086 de sábado da Caixa?

O resultado da loteria Federal é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil reais.

O tradicional sorteio da loteria Federal de sábado não vai acontecer hoje, 25 de julho, de acordo com o cronograma da Caixa. Veja qual o próximo horário da extração da modalidade.

Quando sai o resultado da Loteria Federal 6086?

Hoje não tem sorteio da loteria federal, dia 25 de julho de 2026, por causa das alterações do calendário da Caixa. Agora, os sorteios de sábado estão cancelados e transferidos para os domingo, sempre às 11h. Portanto, a loteria federal sairá no domingo, dia 26.

A Loteria Federal 6085 foi realizada na quarta-feira. Veja o resultado.

1º Prêmio de R$ 500 mil: 77889

2º Prêmio de R$ 35 mil: 48861

3º Prêmio de R$ 30 mil: 77640

4º Prêmio de R$ 25 mil: 04135

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 40201

Ao todo, a modalidade tem cinco prêmios principais e então sorteia cinco bilhetes, um para cada quantia. A ordem de premiação é do menor para o maior e, portanto, a bolada de R$ 500 mil sai para a última aposta.

Para concorrer aos prêmios da loteria Federal concurso 6086, é necessário comprar um bilhete em casas lotéricas ou com um vendedor ambulante credenciado. Esse bilhete já têm números impressos e, portanto, não pode ser criado um com novos números.

Contudo, dá para o jogador escolher qual das apostas disponíveis vai comprar. Os bilhetes da loteria são divididos em 10 frações e podem ser comprados inteiros ou em partes saindo por: R$ 4 uma fração e R$ 40 inteiro.

O bilhete que for sorteado no resultado da loteria Federal pode ganhar prêmio de: R$ 20,3 mil, R$ 25 mil, R$ 30 mil, R$ 35 mil ou R$ 500 mil. Mas é importante ressaltar que o sortudo vai receber a quantia de acordo com o número de frações adquiridas da aposta.

A probabilidade de acertar o resultado da loteria Federal e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil, segundo a Caixa. Já, para os prêmios derivados, a chance é de uma em 4,78.