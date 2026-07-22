Resultado da Loteria Federal 6085 quarta e ganhadores hoje (22/07/26)
O resultado da loteria Federal é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil reais.
A Caixa sorteia nesta quarta-feira, dia 22, o resultado da loteria Federal 6085 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 20 horas (de Brasília).
Confira os números do sorteio da loteria federal hoje: sorteio em breve
1º Prêmio de R$ 500 mil: 77889
2º Prêmio de R$ 35 mil: 48861
3º Prêmio de R$ 30 mil: 77640
4º Prêmio de R$ 25 mil: 04135
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 40201
Resultado da Loteria Federal hoje 6085
Os prêmios da loteria Federal 6085 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.
Como saber se o bilhete da federal 6085 foi premiado?
O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.
Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
Resultados dos últimos sorteios da Federal
6084
1º Prêmio de R$ 500 mil: 17667
2º Prêmio de R$ 35 mil: 39675
3º Prêmio de R$ 30 mil: 33914
4º Prêmio de R$ 25 mil: 01743
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 36446
6083
1º Prêmio de R$ 500 mil: 39184
2º Prêmio de R$ 35 mil: 93600
3º Prêmio de R$ 30 mil: 09773
4º Prêmio de R$ 25 mil: 54824
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 28016
6083
1º Prêmio de R$ 500 mil: 39184
2º Prêmio de R$ 35 mil: 93600
3º Prêmio de R$ 30 mil: 09773
4º Prêmio de R$ 25 mil: 54824
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 28016
6081
1º Prêmio de R$ 500 mil: 22268
2º Prêmio de R$ 35 mil: 51715
3º Prêmio de R$ 30 mil: 87479
4º Prêmio de R$ 25 mil: 25748
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 61976
6080
1º Prêmio de R$ 500 mil: 80246
2º Prêmio de R$ 35 mil: 40204
3º Prêmio de R$ 30 mil: 99651
4º Prêmio de R$ 25 mil: 44518
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 33772
6079
1º Prêmio de R$ 500 mil: 99107
2º Prêmio de R$ 35 mil: 24974
3º Prêmio de R$ 30 mil: 49288
4º Prêmio de R$ 25 mil: 57930
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 69119
O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6085 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.
Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.