O resultado da loteria Federal é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil reais.

Hoje vai ter resultado da Loteria Federal 6087 de quarta da Caixa?

Hoje vai ter resultado da Loteria Federal 6087 de quarta da Caixa?

O tradicional sorteio da Loteria Federal será realizado nesta quarta-feira, 29 de julho de 2026, conforme o cronograma da CAIXA. No entanto, a extração do concurso 6087 terá uma operação excepcional: os números serão divulgados, mas o resultado não dará direito ao pagamento de prêmios em dinheiro.

A mudança ocorre porque a CAIXA informou que, durante o mês de julho de 2026, não haverá comercialização de bilhetes da Loteria Federal. Apesar disso, os sorteios previstos para o período serão mantidos para preservar a continuidade de usos legalmente admitidos dos resultados, como promoções comerciais regularmente aprovadas.

Resultado da Loteria Federal 6087 sai hoje?

A Loteria Federal 6087 será realizada nesta quarta-feira (29 de julho), com a divulgação dos números sorteados pela CAIXA. Porém, como não houve venda de bilhetes da modalidade em julho, a extração não terá pagamento de prêmios aos apostadores.

A comercialização da Loteria Federal será retomada em agosto de 2026, quando os bilhetes voltarão a ser vendidos normalmente nas casas lotéricas e pelos canais autorizados.

Como funciona a Federal?

Diferentemente de outras loterias, na Loteria Federal o apostador não escolhe os números. Os bilhetes já são impressos com combinações definidas e podem ser adquiridos em casas lotéricas ou com vendedores credenciados.

Cada bilhete é dividido em 10 frações, permitindo que o jogador compre uma parte ou a aposta inteira. Tradicionalmente, o valor de cada fração é de R$ 4, enquanto o bilhete completo custa R$ 40.

Nos concursos regulares, a Loteria Federal distribui cinco prêmios principais:

1º prêmio: R$ 500 mil;

2º prêmio: R$ 35 mil;

3º prêmio: R$ 30 mil;

4º prêmio: R$ 25 mil;

5º prêmio: R$ 20,3 mil.

O valor recebido pelo ganhador depende da quantidade de frações adquiridas do bilhete premiado.

Segundo a CAIXA, a probabilidade de um bilhete acertar o prêmio principal da Loteria Federal é de uma em 100 mil. Já as chances de conquistar um dos prêmios derivados são de uma em 4,78.

No concurso 6087, entretanto, os números sorteados terão apenas caráter oficial para os usos previstos pela CAIXA, sem gerar pagamento de premiação financeira aos participantes.