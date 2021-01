Loteria Federal tem prêmio de R$ 500 mil neste sábado (30/01/2021)

Já pensou começar o mês com meio milhão no bolso? Certamente isso pode acontecer com o jogador que tiver o bilhete premiado da loteria Federal, concurso 5534.

O sorteio da modalidade será realizado neste sábado (30), às 19h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Em casas lotéricas ou com vendedor ambulante, os apostadores conseguem comprar um bilhete até às 18h (horário de Brasília).

A chance de acertar o resultado da loteria Federal e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil. Já, para os prêmios derivados, a probabilidade é de, assim, uma em 4,78.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Saiba mais sobre a Loteria Federal

Um bilhete da loteria Federal sai por R$ 4 a fração e já tem os números impressos. Os bilhetes são divididos em 10 frações e, portanto, podem ser comprados inteiros ou em partes.

O valor do prêmio da loteria Federal varia dependendo da quantidade de frações adquiridas. Dessa forma, é possível ser premiado acertando:

a unidade do primeiro prêmio;

um dos cinco números sorteados;

a milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados, assim, nos cinco prêmios principais;

bilhetes que contenham a dezena final idêntica a umas das três dezenas anteriores à dezena do número sorteado para o primeiro prêmio;

bilhetes que contenham as três dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o primeiro prêmio;

Os sorteios da loteria Federal começam sempre às 19h, realizados, assim, às quartas-feiras e sábados.