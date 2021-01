Resultado da Loteria Federal 5533 (27/01/2021); confira os números

O resultado da Loteria Federal 5533, que pode pagar R$ 500 mil no prêmio principal, sairá a partir das 19h desta quarta-feira, dia 27 de janeiro. Para levar a bolada, o apostador deve ter o bilhete com os mesmos números sorteados. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Loteria Federal 5533

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1 º 009077 DISTRIBUIDORA DA SORTE SAO PAULO/SP R$ 500.000,00 2 º 031886 LOTERIAS BAIANEIRA CHORROCHO/BA R$ 27.000,00 3 º 025334 SOROCABA SHOPPING LOTERIAS SOROCABA/SP R$ 24.000,00 4 º 076074 PONTO DA SORTE LOTERIAS LAGES/SC R$ 19.000,00 5 º 075074 ARLEMCAR CASA LOTERICA SOCORRO/SP R$ 18.329,00

Como receber o prêmio da Loteria Federal de hoje?

