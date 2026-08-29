O resultado da loteria Federal é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil reais.

Que horas é o sorteio da Loteria Federal hoje 6096 no sábado?

Que horas é o sorteio da Loteria Federal hoje 6096 no sábado?

Neste sábado, 29 de agosto, os apostadores podem acompanhar mais uma rodada de sorteios das Loterias CAIXA. O DCI vai atualizar os resultados das modalidades com concursos previstos para hoje em tempo real. No entanto, há uma exceção: a Loteria Federal, concurso 6096, não terá extração neste sábado. Confira a nova data programada para o sorteio.

Resultado da Loteria Federal 6096 sai hoje?

A Loteria Federal teve o calendário alterado e a chamada extração de sábado passou a ser realizada aos domingos. Com isso, o concurso 6096 está previsto para domingo, 30 de agosto, a partir das 11h.

Diferentemente de outras loterias, na Loteria Federal o apostador não escolhe os números. Os bilhetes já são impressos com combinações definidas e podem ser adquiridos em casas lotéricas ou com vendedores credenciados.

Cada bilhete é dividido em 10 frações, permitindo que o jogador compre uma parte ou a aposta inteira. Tradicionalmente, o valor de cada fração é de R$ 4, enquanto o bilhete completo custa R$ 40.

Nos concursos regulares, a Loteria Federal distribui cinco prêmios principais:

1º prêmio: R$ 500 mil;

2º prêmio: R$ 35 mil;

3º prêmio: R$ 30 mil;

4º prêmio: R$ 25 mil;

5º prêmio: R$ 20,3 mil.

O valor recebido pelo ganhador depende da quantidade de frações adquiridas do bilhete premiado.

Segundo a CAIXA, a probabilidade de um bilhete acertar o prêmio principal da Loteria Federal é de uma em 100 mil. Já as chances de conquistar um dos prêmios derivados são de uma em 4,78.

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