Loteria Federal

Resultado da Loteria Federal 6092 e ganhadores hoje (16/08/26)

O resultado da loteria Federal é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil reais.

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Loteria Federal hoje 6092 Foto: Jornal DCI
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A Caixa sorteia no domingo, dia 16, o resultado da loteria Federal 6092 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 11 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje: aguardando.

1º Prêmio de R$ 500 mil:
2º Prêmio de R$ 35 mil:
3º Prêmio de R$ 30 mil:
4º Prêmio de R$ 25 mil:
5º Prêmio de R$ 20,3 mil:

Resultado da Loteria Federal hoje 6092

Os prêmios da loteria Federal 6092 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6092 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6091

1º Prêmio de R$ 500 mil: 86997
2º Prêmio de R$ 35 mil: 04852
3º Prêmio de R$ 30 mil: 00091
4º Prêmio de R$ 25 mil: 82438
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 39210

6090

1º Prêmio de R$ 500 mil: 16821
2º Prêmio de R$ 35 mil: 77694
3º Prêmio de R$ 30 mil: 67531
4º Prêmio de R$ 25 mil: 40030
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 43074

6089

1º Prêmio de R$ 500 mil: 16821
2º Prêmio de R$ 35 mil: 77694
3º Prêmio de R$ 30 mil: 67531
4º Prêmio de R$ 25 mil: 40030
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 43074

6088

1º Prêmio de R$ 500 mil: 56952
2º Prêmio de R$ 35 mil: 28922
3º Prêmio de R$ 30 mil: 69298
4º Prêmio de R$ 25 mil: 16805
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 52721

6087

1º Prêmio de R$ 500 mil: 84621
2º Prêmio de R$ 35 mil: 21500
3º Prêmio de R$ 30 mil: 62794
4º Prêmio de R$ 25 mil: 72546
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 68807

6086

1º Prêmio de R$ 500 mil:
2º Prêmio de R$ 35 mil:
3º Prêmio de R$ 30 mil:
4º Prêmio de R$ 25 mil: 81290
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 53408

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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