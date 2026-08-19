Loteria Federal

Que horas é o sorteio do resultado da Loteria Federal 6093 e premiação

Prêmio da primeira faixa soma R$ 500 mil

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Loteria Federal 6093 DCI
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Está chegando a extração 6093 com o resultado da loteria Federal de quarta. O prêmio do dia 19 de agosto pode chegar a R$ 500 mil, e para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando no DCI.

Resultado da Loteria Federal 6093

O sorteio da Loteria Federal do dia 19 de agosto de 2026, hoje, vai sair às 20h (de Brasília). O prêmio principal para esta extração é de R$ 500.000,00, destinado ao bilhete que corresponder exatamente ao número sorteado no primeiro prêmio.

A loteria Federal Especial de Natal funciona da mesma maneira que os concursos regulares da modalidade. A única diferença é a probabilidade de ganhar, pois ela aumenta.

No sorteio especial, a chance de um apostador conseguir a bolada é de uma em 90 mil. Nos concursos regulares, fica mais difícil sendo de uma em 100 mil.

Quantos números ganha na Federal?

Para ganhar o prêmio principal da loteria Federal Especial de Natal, o jogador precisa acertar todos os números sorteados no primeiro concurso. O mesmo vale para o segundo, terceiro, quarto e quinto sorteio.

Entretanto, existem prêmios derivados das faixas menores para quem marca por aproximação dos números. Para faturar, é necessário acertar:

  • A unidade do primeiro prêmio;
  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números dos cinco sorteios;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas dos 3 números anteriores ou posteriores à dezena do sorteado para o 1º prêmio.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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