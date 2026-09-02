O resultado da loteria Federal é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil reais.

Que horas é o sorteio da Loteria Federal hoje 6097 na quarta?

Que horas é o sorteio da Loteria Federal hoje 6097 na quarta?

Nesta quarta-feira, 2 de setembro, os apostadores podem acompanhar mais uma rodada de sorteios das Loterias CAIXA. O DCI vai atualizar os resultados das modalidades com concursos previstos para hoje em tempo real. Entre os destaques está a Loteria Federal, concurso 6097, que será sorteada hoje, às 20h.

Como funciona a Loteria Federal 6097?

A Loteria Federal tem uma dinâmica diferente das demais modalidades das Loterias CAIXA. O apostador concorre com bilhetes numerados e pode ser premiado de diferentes maneiras, de acordo com os números sorteados. Além dos cinco prêmios principais, existem outras possibilidades de ganhar, como milhar, centena, dezena, aproximações, dezenas finais e unidade do primeiro prêmio.

Nos cinco prêmios principais, são contemplados os bilhetes que correspondem exatamente a um dos números sorteados. Em um exemplo hipotético, se os resultados fossem 95655 no 1º prêmio, 39888 no 2º, 62547 no 3º, 01339 no 4º e 74262 no 5º, teria direito à premiação principal o apostador que tivesse um bilhete com qualquer um desses números.

Na premiação por milhar, são considerados os quatro últimos algarismos de qualquer um dos cinco números principais. Nesse exemplo, seriam válidas as terminações 5655, 9888, 2547, 1339 e 4262. Já na centena, são levados em conta os três últimos algarismos dos números sorteados, o que resultaria nas terminações 655, 888, 547, 339 e 262.

A premiação por dezena considera os dois últimos algarismos dos cinco números principais. Assim, no exemplo apresentado, as terminações premiadas seriam 55, 88, 47, 39 e 62.

A Loteria Federal também prevê prêmios por aproximação. Nesse caso, são contemplados os bilhetes com os números imediatamente anterior e posterior ao resultado do 1º prêmio. Se o número sorteado fosse 95655, por exemplo, os bilhetes 95654 e 95656 seriam considerados na faixa de aproximação.

Outra possibilidade é a premiação pelas dezenas finais. São consideradas as três dezenas anteriores e as três posteriores à dezena correspondente ao 1º prêmio, desde que os bilhetes não tenham sido contemplados pela aproximação anterior ou posterior. Portanto, se o primeiro prêmio terminasse em 55, seriam consideradas as terminações 52, 53, 54, 56, 57 e 58.

Por fim, existe a premiação pela unidade do primeiro prêmio, que considera apenas o último algarismo do número sorteado no 1º prêmio. Se o resultado fosse 95655, por exemplo, seriam considerados os bilhetes com final 5.

Cada bilhete é dividido em 10 frações, permitindo que o jogador compre uma parte ou a aposta inteira. Tradicionalmente, o valor de cada fração é de R$ 4, enquanto o bilhete completo custa R$ 40.

Segundo a CAIXA, a probabilidade de um bilhete acertar o prêmio principal da Loteria Federal é de uma em 100 mil. Já as chances de conquistar um dos prêmios derivados são de uma em 4,78.

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