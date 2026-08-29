Resultado da Loteria Federal 6096 e ganhadores hoje
O resultado da loteria Federal é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil reais.
A Caixa sorteia o resultado da loteria Federal 6096, que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real.
Confira os números do sorteio da loteria federal hoje: PREVISTO.
1º Prêmio de R$ 500 mil:
2º Prêmio de R$ 35 mil:
3º Prêmio de R$ 30 mil:
4º Prêmio de R$ 25 mil:
5º Prêmio de R$ 20,3 mil:
Resultado da Loteria Federal hoje 6096
Os prêmios da loteria Federal 6096 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20.3 mil.
Como saber se o bilhete da federal 6096 foi premiado?
O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.
Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
Resultados dos últimos sorteios da Federal
6095
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1º Prêmio de R$ 500 mil: 04574
2º Prêmio de R$ 35 mil: 04929
3º Prêmio de R$ 30 mil: 59657
4º Prêmio de R$ 25 mil: 30781
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 53798
6094
1º Prêmio de R$ 500 mil: 13000
2º Prêmio de R$ 35 mil: 09559
3º Prêmio de R$ 30 mil: 82213
4º Prêmio de R$ 25 mil: 91203
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 87095
6093
1º Prêmio de R$ 500 mil: 80574
2º Prêmio de R$ 35 mil: 19932
3º Prêmio de R$ 30 mil: 14112
4º Prêmio de R$ 25 mil: 26366
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 88482
6092
1º Prêmio de R$ 1,340 milhão: 86399
2º Prêmio de R$ 40 mil: 69745
3º Prêmio de R$ 30 mil: 53467
4º Prêmio de R$ 20 mil: 64337
5º Prêmio de R$ 17,3 mil: 04461
6091
1º Prêmio de R$ 500 mil: 86997
2º Prêmio de R$ 35 mil: 04852
3º Prêmio de R$ 30 mil: 00091
4º Prêmio de R$ 25 mil: 82438
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 39210
6090
1º Prêmio de R$ 500 mil: 16821
2º Prêmio de R$ 35 mil: 77694
3º Prêmio de R$ 30 mil: 67531
4º Prêmio de R$ 25 mil: 40030
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 43074