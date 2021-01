Resultado da Loteria Federal 5534: aposta de SP leva R$ 500 mil

De acordo com as Loterias Caixa, o bilhete 017619, da unidade lotérica Leão da Sorte, localizada em Pederneiras, São Paulo, faturou R$ 500 mil no resultado da Loteria Federal 5534. O sorteio foi realizado na noite deste sábado, dia 30 de janeiro. Além disso, outros bilhetes também tiveram a combinação de dezenas premiadas e ganharam nas faixas de menor valor.

Resultado da Loteria Federal 5534

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1 º 017619 LEAO DA SORTE PEDERNEIRAS/SP R$ 500.000,00 2 º 051445 LEANA LOTERIAS DE CAMPINAS CAMPINAS/SP R$ 27.000,00 3 º 011193 LOTERIAS VITORIA VITORIA DA CONQUISTA/BA R$ 24.000,00 4 º 086477 SUPER SORTE RECIFE/PE R$ 19.000,00 5 º 086819 LOTERICA AVENIDA FRANCISCO BELTRAO/PR R$ 18.329,00

Como receber o prêmio da Loteria Federal de hoje?

