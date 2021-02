Resultado da Loteria Federal 5535 de 3/2/2021; prêmio é de R$ 500 mil

O resultado da Loteria Federal, extração 5535, pode pagar R$ 500 mil nesta quarta-feira, dia 3 de fevereiro.

O sorteio será a partir das 19h. Leva a bolada do prêmio principal do sorteio o apostador que tem o bilhete premiado com os mesmos números sorteados.

Resultado da Loteria Federal 5535

Confira o resultado aqui.

Todos os resultados da Loteria Federal

Resultado da Loteria Federal 5534:

1º PRÊMIO 017619 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 051445 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 011193 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 086477 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 086819 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5533:

1º PRÊMIO 009077 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 031886 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 025334 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 076074 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 075074 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5532:

1º PRÊMIO 031131 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 053181 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 044617 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 080145 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 078160 R$ 18.329,00.

Resultado do concurso 5531:

1º PRÊMIO 002317 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 002531 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 011870 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 003024 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 064798 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5530:

1º PRÊMIO 074610R$ 1.350.000,00;

2º PRÊMIO 034111 R$ 15.500,00;

3º PRÊMIO 054014 R$ 14.000,00;

4º PRÊMIO 052041 R$ 13.000,00;

5º PRÊMIO 062427 R$ 12.227,00.

Além disso, você pode conferir os resultados de outros sorteios por aqui.

As gravações do sorteio podem ser assistidas no perfil da Caixa no Youtube.

Como receber o prêmio

Se o seu bilhete for premiado no sorteio de hoje, é bem simples para resgatar o seu prêmio. Segundo a CAIXA, todos os prêmios das Loterias nos valores brutos acima de R$ 1.903,98 só podem ser movimentados nas agências do banco.

Caso o seu prêmio seja no valor menor que este, basta ir até uma unidade lotérica para resgatar.

É necessário apresentar os documentos pessoais e o bilhete premiado no prazo de até 90 dias.

Ficou com alguma dúvida? Confira as nossas dicas de como resgatar os prêmios das Loterias Caixa clicando aqui.