Resultado da Loteria Federal 6011: aposta de Pedralva ganha R$ 500 mil

O resultado da Loteria Federal 6011, sorteado nesta quarta-feira, 22 de outubro, teve um ganhador na primeira faixa, que valia R$ 500 mil. O bilhete premiado foi registrado na cidade de Pedralva, em Minas Gerais. A extração foi realizada no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Loteria Federal 6011

Confira o números dos cinco bilhetes sorteados no resultado da loteria Federal 6011, de acordo com a Caixa:

1º 011299 PONTO DA SORTE PEDRALVA/MG R$ 500.000,00

2º 055271 LOTERICA COLOSSO SAO LOURENCO/MG R$ 35.000,00

3º 088027 BOA VISTA LOTERIAS PRESIDENTE PRUDENTE/SP R$ 30.000,00

4º 055916 LOTERICA COQUEIRAL LTDA COQUEIRAL/MG R$ 25.000,00

5º 027735 PLAZA INDUSTRIAL LOTERIAS LTDA SANTO ANDRE/SP R$ 20.363,00

Como receber o prêmio?

Os prêmios da loteria Federal 6011 podem ser resgatados em agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 2,2 mil outra opção é fazer o resgate em casas lotéricas.

O prazo para receber a quantia é de até 90 dias corridos contado a partir da data do sorteio. Caso o apostador não saque o prêmio, o valor será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Na quarta, 8 de outubro, será realizado o próximo sorteio da loteria Federal concurso 6007 a partir das 19h (horário de Brasília) e o prêmio será de R$ 500 mil.