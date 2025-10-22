Resultado da Loteria Federal hoje 6011 de quarta (22/10/25)
O resultado da loteria Federal deste 22 de outubro será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.
A Caixa sorteia nesta quarta-feira, dia 22 de outubro, o resultado da loteria Federal 6011 que apresenta um prêmio de R$ 500 milhão. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 19 horas (de Brasília).
Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:
11299 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
55271 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
88027 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
55916 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
27735 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
Como saber se o bilhete da federal 6011 foi premiado?
O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.
Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
Resultados dos últimos sorteios da Federal
6010
76478 – 1º Prêmio de R$ 1.350 milhão
35888 – 2º Prêmio de R$ 40 mil
74046 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
83523 – 4º Prêmio de R$ 20 mil
15981 – 5º Prêmio de R$ 17,3 mil
6009
02733 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
26799 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
81802 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
78104 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
02443 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6008
35032 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
40709 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
60235 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
89132 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
83030 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6007
56121 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
19172 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
70427 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
65151 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
12228 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6006
21844 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
82593 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
21782 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
41273 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
91017 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6011 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.
Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.