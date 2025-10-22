Loteria Federal

Resultado da Loteria Federal hoje 6011 de quarta (22/10/25)

O resultado da loteria Federal deste 22 de outubro será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.

Escrito por Anny Malagolini
A Caixa sorteia nesta quarta-feira, dia 22 de outubro, o resultado da loteria Federal 6011 que apresenta um prêmio de R$ 500 milhão. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 19 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

11299 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
55271 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
88027 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
55916 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
27735 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Os prêmios da loteria Federal 6011 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6011 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6010

76478 – 1º Prêmio de R$ 1.350 milhão
35888 – 2º Prêmio de R$ 40 mil
74046 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
83523 – 4º Prêmio de R$ 20 mil
15981 – 5º Prêmio de R$ 17,3 mil

6009

02733 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
26799 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
81802 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
78104 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
02443 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6008

35032 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
40709 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
60235 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
89132 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
83030 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6007

56121 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
19172 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
70427 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
65151 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
12228 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6006

21844 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
82593 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
21782 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
41273 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
91017 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6011 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

