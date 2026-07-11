Resultado da Loteria Federal 6082 sábado e rateio hoje (11/07/26)

O resultado da loteria Federal deste 11 de julho será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.

A Caixa sorteou neste sábado, dia 11 de julho, o resultado da loteria Federal 6082 com um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 20 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

1º Prêmio de R$ 500 mil: 95866

2º Prêmio de R$ 35 mil: 97039

3º Prêmio de R$ 30 mil: 33608

4º Prêmio de R$ 25 mil: 93472

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 54652

Resultado da Loteria Federal hoje 6082

Os prêmios da loteria Federal 6082 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6082 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6081

1º Prêmio de R$ 500 mil: 22268

2º Prêmio de R$ 35 mil: 51715

3º Prêmio de R$ 30 mil: 87479

4º Prêmio de R$ 25 mil: 25748

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 61976

6080

1º Prêmio de R$ 500 mil: 80246

2º Prêmio de R$ 35 mil: 40204

3º Prêmio de R$ 30 mil: 99651

4º Prêmio de R$ 25 mil: 44518

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 33772

6079

1º Prêmio de R$ 500 mil: 99107

2º Prêmio de R$ 35 mil: 24974

3º Prêmio de R$ 30 mil: 49288

4º Prêmio de R$ 25 mil: 57930

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 69119

6078

1º Prêmio de R$ 500 mil: 06440

2º Prêmio de R$ 35 mil: 53888

3º Prêmio de R$ 30 mil: 07818

4º Prêmio de R$ 25 mil: 00467

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 15020

6077

1º Prêmio de R$ 500 mil: 14291

2º Prêmio de R$ 35 mil: 26208

3º Prêmio de R$ 30 mil: 46381

4º Prêmio de R$ 25 mil: 07897

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 63341

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6082 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.