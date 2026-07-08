Loteria Federal

Loteria Federal 6081 tem sorteio hoje? Veja horário da véspera de feriado

Prêmio chega a R$ 500 mil na primeira faixa

Escrito por Anny Malagolini
horário da Loteria Federal do dia 8 de julho DCI

O concurso 6081 da Loteria Federal será sorteado hoje, quarta, 8 de julho, a partir das 21h (horário de Brasília). A extração paga até R$ 500 mil para o bilhete que tiver as cinco dezenas sorteadas. Para quem mora em São Paulo, é véspera de feriado.

Como conferir a loteria federal 6081?

Na Federal, os jogadores apostam em bilhetes pré-numerados, que podem ser adquiridos em lotéricas credenciadas ou com revendedores autorizados. Diferentemente de outras modalidades, onde é possível escolher os números, na Federal os bilhetes já vêm com numeração fixa.

O prêmio principal do concurso 6081 será distribuído ao bilhete que tiver a sequência exata sorteada no primeiro prêmio. Além disso, há premiações secundárias para outros bilhetes com numerações parciais.

Os outros resultados da loteria federal estão aqui:

Quais loterias terão sorteio dia 8 de de julho de 2026?

Além da Federal, a Caixa realiza neste sábado o sorteio da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Dupla Sena, Lotomania, Dia de Sorte e Super Sete.

As apostas para as loterias podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica do Brasil ou pelo site e aplicativo da Loterias Caixa. O valor mínimo para apostar online é de R$ 30, sendo possível escolher entre diversos jogos e pagar via cartão de crédito.

A Federal é vendida exclusivamente por bilhetes físicos e pode ser adquirida até pouco antes do sorteio, desde que ainda haja unidades disponíveis.

Jogue com responsabilidade e boa sorte!

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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