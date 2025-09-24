O resultado da loteria Federal deste 24 de setembro será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.

Resultado da Loteria Federal hoje 6003 de quarta (24/09/25)

A Caixa sorteia nesta quarta-feira, dia 24 de setembro, o resultado da loteria Federal 6003 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 19 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

83401 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

61004 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

24172 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

13955 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

09417 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Os prêmios da loteria Federal 6003 são de R$ 500 mil, R$ 27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6003 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6002

50309 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

67195 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

51158 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

78151 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

56723 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6001

50309 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

67195 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

51158 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

78151 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

56723 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6000

48602 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

01927 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

82187 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

34246 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

68744 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

5999

58613 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

80546 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

84932 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

41386 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

72389 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

5998

56975 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

03278 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

27581 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

28388 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

72884 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6003 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.