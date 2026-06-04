Resultado da Loteria Federal 6071: bilhete de São Paulo leva prêmio de R$ 500 mil; veja rateio

Resultado da Loteria Federal 6071: bilhete de São Paulo leva prêmio de R$ 500 mil; veja rateio

A Caixa Econômica Federal realizou na noite desta quarta-feira, 3 de junho de 2026, o sorteio do concurso 6071 da Loteria Federal. O prêmio principal, de R$ 500 mil, saiu para um bilhete comercializado na cidade de São Paulo (SP). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e distribuiu premiações para apostadores de diferentes regiões do país.

A Loteria Federal é uma das modalidades mais tradicionais das Loterias Caixa e premia os participantes por meio de bilhetes numerados. Diferentemente de outras loterias, o apostador já adquire um número definido no momento da compra, concorrendo diretamente aos prêmios sorteados.

Resultado da Loteria Federal concurso 6071

Confira os cinco principais bilhetes contemplados no sorteio desta quarta-feira:

Colocação Bilhete Cidade/UF Prêmio 1º 019140 São Paulo (SP) R$ 500.000,00 2º 057814 Mogi das Cruzes (SP) R$ 35.000,00 3º 072380 São Félix do Araguaia (MT) R$ 30.000,00 4º 048664 Campinas (SP) R$ 25.000,00 5º 005144 Florianópolis (SC) R$ 20.363,00

O bilhete vencedor do prêmio principal foi vendido pela lotérica Tri Lotérica, localizada na capital paulista. Já o segundo prêmio saiu para um apostador de Mogi das Cruzes, enquanto os demais contemplados são de Mato Grosso, interior de São Paulo e Santa Catarina.

Como funciona a Loteria Federal?

A Loteria Federal possui uma dinâmica diferente das modalidades de apostas por dezenas. O jogador compra um bilhete contendo um número previamente definido e concorre aos prêmios divulgados em cada extração.

Os sorteios são realizados com frequência pelas Loterias Caixa e costumam atrair apostadores que preferem um sistema mais simples e direto. Além dos cinco principais prêmios, a modalidade também distribui valores por aproximação, centena, dezena e unidade dos números sorteados, ampliando as chances de contemplação.

Os ganhadores podem solicitar o pagamento dos valores em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, dependendo da quantia conquistada.

Para receber o prêmio, é necessário apresentar o bilhete premiado original e um documento oficial de identificação com foto. Valores mais elevados exigem o comparecimento a uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.

Segundo as regras das Loterias Caixa, os prêmios prescrevem após 90 dias da data do sorteio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse prazo, o recurso é destinado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Próximo sorteio

A Loteria Federal volta a realizar novos sorteios nos próximos dias, oferecendo novamente a oportunidade para apostadores de todo o país disputarem prêmios em dinheiro. Os bilhetes podem ser adquiridos em lotéricas credenciadas e também por canais oficiais autorizados pela Caixa.

O DCI acompanha diariamente os resultados das loterias e publica a apuração completa dos concursos logo após os sorteios, com informações verificadas e atualizadas para os leitores.