Resultado da Loteria Federal hoje 6005 de quarta (01/10/25)
O resultado da loteria Federal deste 1 de outubro será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.
A Caixa sorteia nesta quarta-feira, dia 1 de outubro, o resultado da loteria Federal 6005 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 19 horas (de Brasília).
Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:
58167 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
09540 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
23852 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
48458 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
91282 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
Resultado da Loteria Federal hoje 6005
Os prêmios da loteria Federal 6005 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.
Como saber se o bilhete da federal 6005 foi premiado?
O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.
Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
Resultados dos últimos sorteios da Federal
6004
3 2 9 4 8 – 1º Prêmio de R$ 1,3 milhão
3 9 1 5 4 – 2º Prêmio de R$ 40 mil
5 1 6 2 1 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
6 4 9 5 9 – 4º Prêmio de R$ 20 mil
3 4 5 1 3 – 5º Prêmio de R$ 17,3 mil
6003
83401 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
61004 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
24172 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
13955 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
09417 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6002
50309 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
67195 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
51158 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
78151 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
56723 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6001
50309 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
67195 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
51158 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
78151 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
56723 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6000
48602 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
01927 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
82187 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
34246 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
68744 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6005 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.
Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.