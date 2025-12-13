Resultado da Loteria Federal hoje 6026 de sábado (13/12/25)
O resultado da loteria Federal deste 13 de dezembro será divulgado em tempo real
A Caixa sorteou neste sábado, dia 13 de dezembro, o resultado da loteria Federal 6026 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 20 horas (de Brasília).
Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:
93803 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
82146 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
46467 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
74193 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
08308 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
Como saber se o bilhete da federal 6026 foi premiado?
O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.
Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
Resultados dos últimos sorteios da Federal
6025
24385 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
34181 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
52602 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
45231 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
34375 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6024
67348 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
91763 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
22820 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
95456 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
73267 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6023
14165 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
36204 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
49295 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
03343 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
02873 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6022
46553 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
10201 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
33994 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
73197 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
29007 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6021
16064 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
52250 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
58939 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
17773 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
57807 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6026 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.
Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.