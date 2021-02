Loterias Caixa no Carnaval: veja a programação dos sorteios

Por causa do carnaval de 2021, a Loterias Caixas não realizará sorteios na segunda e terça-feira, dias 15 e 16 de fevereiro. Com isso, os concursos da Lotofácil, Quina e Super Sete serão transferidos para a quarta-feira, 17, assim como o sorteio da Mega-Sena.

Quais concursos foram adiados?

De acordo com as Loterias Caixa, os concursos Lotofácil 2159, Quina 5493 e Super Sete 56 foram adiados e só retornam na quarta-feira (17/02).

A Loteria Federal, que ocorre regularmente às quartas-feiras, também passou por mudanças. O concurso 5539 da modalidade foi adiado para o dia seguinte, quinta-feira, 18 de fevereiro.

Programação da Loterias Caixa no Carnaval

Segunda-feira 15/02 de carnaval – Concursos adiados

– Concursos adiados Terça-feira 16/02 de carnaval – Concursos adiados

– Concursos adiados Quarta-feira 17/02 de carnaval – Loteca (concurso 920), Lotofácil (concurso 2159), Lotomania (concurso 2153), Quina (concurso 5493), Super Sete (concurso 56) e Mega-Sena (concurso 2345).

– Loteca (concurso 920), Lotofácil (concurso 2159), Lotomania (concurso 2153), Quina (concurso 5493), Super Sete (concurso 56) e Mega-Sena (concurso 2345). Quinta-feira 18/02 de carnaval – Federal (concurso 5539), Quina (concurso concurso 5494), Lotofácil (concurso 2160), Dupla Sena (concurso 2197), Timemania (concurso 1602) e Dia de Sorte (concurso 420).

– Federal (concurso 5539), Quina (concurso concurso 5494), Lotofácil (concurso 2160), Dupla Sena (concurso 2197), Timemania (concurso 1602) e Dia de Sorte (concurso 420). Sexta-feira 19/02 de carnaval – Lotofácil (concurso 2161), Lotomania (concurso 2154) e Quina (concurso 5495) e Super Sete (concurso 57).

– Lotofácil (concurso 2161), Lotomania (concurso 2154) e Quina (concurso 5495) e Super Sete (concurso 57). Sábado 20/02 de carnaval – Federal (concurso 5540), Lotofácil (concurso 2162), Quina (concurso 5496), Dupla Sena (concurso 2198), Timemania (concurso 1603), Mega-Sena (concurso 2346) e Dia de Sorte (concurso 421).

Como apostar nas Loterias Caixa no Carnaval?

Os jogos das Loterias Caixa são os mais simples do Brasil. Para apostar, é necessário ir até uma casa lotérica ou acessar o canal eletrônico de apostas (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Primeiramente, faça seu cadastro: são dois passos simples: informe seus dados pessoais e depois faça a validação do token de cadastramento, encaminhado para o seu e-mail. A senha deve ser cadastrada com 6 números.

Em seguida, selecione o jogo da sua preferência. Depois, como seria no volante de papel, você vai selecionar seus números ou palpites em um volante virtual e depois colocá-los no carrinho de apostas.

Você também pode salvar suas apostas favoritas e reutilizá-las em uma nova oportunidade, sem a necessidade de novo preenchimento do volante. As apostas favoritas podem ser visualizadas na seção “Apostas” quando estiver logado.

Na opção “Apostas” do Portal de Apostas de Loterias CAIXA, é possível visualizar todas as suas apostas válidas no período de 24 meses. O status de cada aposta é visualizado clicando na opção “Conferir aposta”. Se a aposta estiver premiada, será exibido na tela de detalhamento os valores, a faixa de premiação e os canais disponíveis para recebimento do prêmio.