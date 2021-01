Entenda porque o carnaval em julho no Rio de Janeiro foi cancelado

O tradicional desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro não acontecerá neste ano. O atual prefeito da cidade, Eduardo Paes (Democratas), afirmou através das redes sociais nesta quinta-feira (21) que é “impossível” realizar a festa de Carnaval mesmo no mês de julho, principalmente após o aumento dos números de casos e mortes da Covid-19, que assola o Brasil e o mundo há exatamente um ano.

Por pandemia, carnaval em julho no Rio de Janeiro é adiado

O prefeito que venceu Marcelo Crivella (Republicanos) nas eleições de 2020, afirmou que “a celebração exige uma grande preparação por parte dos órgãos públicos e das agremiações e instituições ligadas ao samba. Algo impossível de se fazer nesse momento.”

Declaradamente “apaixonado” pela festa de Carnaval, Paes ressaltou que tem uma “visão clara da importância econômica dessa manifestação cultural para a cidade”, no entanto, ele definiu como “sem qualquer sentido” imaginar que a prefeitura terá condições de realizar o desfile até julho.

Por fim, Eduardo Paes afirmou: “Certamente em 2022 poderemos (todos devidamente vacinados) celebrar a vida e nossa cultura com toda a intensidade que merecemos.”

Confira abaixo os tuítes de Paes:

Nunca escondi minha paixão pelo carnaval e a visão clara que tenho da importância econômica dessa manifestação cultural para nossa cidade. No entanto, me parece sem qq sentido imaginar a essa altura que teremos condições de realizar o carnaval em julho. pic.twitter.com/B932v233En — Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 21, 2021

Por que o Carnaval seria no meio do ano?

Ainda em julho de 2020, tanto as prefeituras de Rio de Janeiro e São Paulo anunciaram o adiamento dos desfiles das escolas de samba. Bruno Covas (PSDB), prefeito reeleito da capital paulista, disse que o governo estava pensando em uma nova data para a festa que incluí também os blocos de rua. “Estamos definindo uma nova data para o carnaval na cidade, será no final de maio ou começo de julho”, disse Covas em 2020.

A cidade de Salvador, na Bahia, que também é referência quando se trata de Carnaval, seguiu os mesmos passos de São Paulo e Rio e disse que o planejamento das comemorações aconteceria em julho, uma previsão que caminhou com o cronograma de vacinação em todo país.

Entretanto, com o atraso das doses da vacina de Oxford/AstraZeneca (cerca de2 milhões), encomendadas pelo governo de Jair Bolsonaro (sem partido), terá impactos negativos em relação ao andamento do plano nacional de vacinação, o que reflete diretamente na decisão de realizar o Carnaval.

Decreto prevê Carnaval em julho anualmente

O estado do Rio de Janeiro aprovou um decreto no dia 14 de janeiro de 2021 que prevê um “carnaval fora de época” todo mês de julho anualmente. O chamado “CarnaRio” foi criado pelo deputado estadual Dionísio Lins (PP) com intuito de estimular o turismo da cidade nos próximos anos, mesmo quando a pandemia da Covid-19 chegar ao fim.

A festa acontece na maioria das vezes no mês de fevereiro, seguindo o ditado popular que diz que “o ano só começa após o Carnaval”. No entanto, o governador Cláudio Castro (PSC) acredita que a celebração no meio do ano terá impactos positivos na economia da cidade.

Vai ter Carnaval em São Paulo?

Após a declaração dada por Eduardo Paes é de se esperar um impacto no destino do Carnaval de São Paulo. Entretanto, até o momento desta publicação a prefeitura de Bruno Covas não deu um parecer se haverá ou não festa de Carnaval na cidade paulista no mês de julho.

Ricardo Nunes (MDB) está assumindo pela primeira vez a gestão de São Paulo, já que na segunda-feira, dia 18 de janeiro, precisou se afastar do cargo para realizar mais uma etapa do seu tratamento contra um câncer. De acordo com o portal de notícia G1, Covas ficará em torno de 10 dias afastado.