Loterias

Lotofácil, Federal e Mega de sábado podem pagar mais de R$ 157 milhões

Sorteios acontecem às 20h e 21h

Escrito por Anny Malagolini
loterias de sábado DCI

As loterias da Caixa Econômica Federal trazem neste sábado prêmios milionários. Somadas, as principais apostas deste dia 20 de dezembro, incluindo Mega-Sena, Quina, Timemania, Lotofácil, +Milionária, Dia de Sorte e Loteria Federal, a premiação passa dos R$ 157 milhões. Confira abaixo os detalhes de cada concurso e os valores estimados.

Mega-Sena

A Mega-Sena é o principal destaque do sábado, com prêmio estimado em R$ 62 milhões no próximo concurso. O sorteio acontece no dia 20/12/2025, após o último concurso ter acumulado. Para ganhar, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas, mas também há premiações para quem faz quatro ou cinco acertos. A aposta mínima custa R$ 5 e pode ser feita até o início do sorteio.

Lotofácil

A Lotofácil terá sorteio neste sábado com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão. Como o próprio nome indica, é uma das loterias mais procuradas por permitir mais chances de acerto. O jogador escolhe entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis. No último concurso, houve seis ganhadores, o que mantém o prêmio atrativo para a próxima extração.

Quina

A Quina também será sorteada neste sábado, com prêmio estimado em R$ 7,5 milhões. O concurso anterior acumulou, aumentando ainda mais a expectativa dos apostadores. Para concorrer, é preciso escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis. A Quina premia quem acerta dois, três, quatro ou cinco números.

Timemania

A Timemania chama atenção pelo prêmio estimado de R$ 70 milhões, um dos maiores do dia. O sorteio acontece neste sábado, após mais um concurso acumulado. Além dos números, o apostador escolhe um “time do coração”. Mesmo que não acerte as dezenas, ainda pode ganhar acertando apenas o time sorteado.

Dia de Sorte

Com prêmio estimado em R$ 2 milhões, o Dia de Sorte será sorteado neste sábado e segue acumulado. O jogador escolhe sete números entre 31 e um mês do ano. No último concurso, ninguém levou o prêmio principal, e o mês da sorte foi maio. É uma modalidade que atrai quem gosta de apostar com números ligados a datas especiais.

+Milionária

A +Milionária terá sorteio neste sábado com prêmio estimado em R$ 13,5 milhões. A loteria, que combina dezenas e trevos da sorte, segue acumulada e oferece uma das maiores premiações fixas entre os concursos regulares da Caixa. Para ganhar o prêmio máximo, é necessário acertar seis números e dois trevos.

Instantânea

A Instantânea, também conhecida como raspadinha, é uma opção para quem prefere saber o resultado na hora. Com prêmios de até R$ 2 milhões, ela oferece diversão todos os dias, em qualquer horário. Basta adquirir o bilhete, raspar e conferir se foi premiado.

Loteria Federal

A Loteria Federal realiza neste sábado o concurso 6028 com prêmios de R$ 20 mil a R$ 500 mil. O sorteio começa às 20h.

  • 1º prêmio: R$ 500.000,00
  • 2º prêmio: R$ 35.000,00
  • 3º prêmio: R$ 30.000,00
  • 4º prêmio: R$ 25.000,00
  • 5º prêmio: R$ 20.363,00

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Saiba o resultado da Lotomania 2864 de sexta-feira

Resultado da Timemania 2333 e Dia de Sorte 1154 neste quinta

Saiba o resultado da Lotomania 2863 de quarta-feira

Resultado da Timemania 2332 e Dia de Sorte 1153 neste terça

Saiba o resultado da Lotomania 2862 de segunda-feira

Resultado da Timemania 2331 e Dia de Sorte 1152 neste sábado

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes