Lotofácil, Federal e Mega de sábado podem pagar mais de R$ 157 milhões

As loterias da Caixa Econômica Federal trazem neste sábado prêmios milionários. Somadas, as principais apostas deste dia 20 de dezembro, incluindo Mega-Sena, Quina, Timemania, Lotofácil, +Milionária, Dia de Sorte e Loteria Federal, a premiação passa dos R$ 157 milhões. Confira abaixo os detalhes de cada concurso e os valores estimados.

Mega-Sena

A Mega-Sena é o principal destaque do sábado, com prêmio estimado em R$ 62 milhões no próximo concurso. O sorteio acontece no dia 20/12/2025, após o último concurso ter acumulado. Para ganhar, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas, mas também há premiações para quem faz quatro ou cinco acertos. A aposta mínima custa R$ 5 e pode ser feita até o início do sorteio.

Lotofácil

A Lotofácil terá sorteio neste sábado com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão. Como o próprio nome indica, é uma das loterias mais procuradas por permitir mais chances de acerto. O jogador escolhe entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis. No último concurso, houve seis ganhadores, o que mantém o prêmio atrativo para a próxima extração.

Quina

A Quina também será sorteada neste sábado, com prêmio estimado em R$ 7,5 milhões. O concurso anterior acumulou, aumentando ainda mais a expectativa dos apostadores. Para concorrer, é preciso escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis. A Quina premia quem acerta dois, três, quatro ou cinco números.

Timemania

A Timemania chama atenção pelo prêmio estimado de R$ 70 milhões, um dos maiores do dia. O sorteio acontece neste sábado, após mais um concurso acumulado. Além dos números, o apostador escolhe um “time do coração”. Mesmo que não acerte as dezenas, ainda pode ganhar acertando apenas o time sorteado.

Dia de Sorte

Com prêmio estimado em R$ 2 milhões, o Dia de Sorte será sorteado neste sábado e segue acumulado. O jogador escolhe sete números entre 31 e um mês do ano. No último concurso, ninguém levou o prêmio principal, e o mês da sorte foi maio. É uma modalidade que atrai quem gosta de apostar com números ligados a datas especiais.

+Milionária

A +Milionária terá sorteio neste sábado com prêmio estimado em R$ 13,5 milhões. A loteria, que combina dezenas e trevos da sorte, segue acumulada e oferece uma das maiores premiações fixas entre os concursos regulares da Caixa. Para ganhar o prêmio máximo, é necessário acertar seis números e dois trevos.

Instantânea

A Instantânea, também conhecida como raspadinha, é uma opção para quem prefere saber o resultado na hora. Com prêmios de até R$ 2 milhões, ela oferece diversão todos os dias, em qualquer horário. Basta adquirir o bilhete, raspar e conferir se foi premiado.

Loteria Federal

A Loteria Federal realiza neste sábado o concurso 6028 com prêmios de R$ 20 mil a R$ 500 mil. O sorteio começa às 20h.