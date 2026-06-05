Lotofácil, Quina e loterias hoje: confira os prêmios milionários sexta (5/6/26)

Os sorteios das Loterias Caixa estão de volta nesta sexta-feira, dia 5 de junho, após uma pausa por causa do feriado. A boa notícia é que somente a Lotofácil e a Quina somam R$ 30 milhões em prêmios estimados. Os concursos serão realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa, a partir das 21h.

Segundo informações oficiais da Caixa, a Lotofácil está acumulada e pode pagar R$ 10 milhões no concurso 3703. Já a Quina chega ao concurso 7043 com prêmio estimado em R$ 20 milhões após não registrar acertadores na faixa principal no último sorteio.

Os valores são estimativas divulgadas pelas Loterias Caixa e podem sofrer alterações conforme a arrecadação registrada até o encerramento das apostas.

Quais sorteios acontecem hoje?

Nesta sexta-feira, 5 de junho, serão sorteados os concursos da Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena e Super Sete. Todos os sorteios estão programados para ocorrer às 21h (horário de Brasília). Já os concursos da Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte acontecem no sábado (6).

Confira os prêmios estimados das principais loterias da Caixa para os próximos sorteios:

Mega-Sena – concurso 3015 (06/06): prêmio estimado em R$ 32 milhões;

Lotofácil – concurso 3703 (05/06): prêmio estimado em R$ 10 milhões;

Quina – concurso 7043 (05/06): prêmio estimado em R$ 20 milhões;

Lotomania – concurso 2933 (05/06): prêmio estimado em R$ 1,1 milhão;

Dupla Sena – concurso 2966 (05/06): prêmio estimado em R$ 2,5 milhões;

Timemania – concurso 2400 (06/06): prêmio estimado em R$ 34 milhões;

Dia de Sorte – concurso 1222 (06/06): prêmio estimado em R$ 300 mil;

Super Sete – concurso 856 (05/06): prêmio estimado em R$ 1,2 milhão;

Loteca – concurso 1255: prêmio estimado em R$ 5 milhões.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais digitais da Caixa até o horário limite estabelecido para cada concurso. Os jogadores também podem utilizar o aplicativo oficial das Loterias Caixa para registrar seus jogos sem sair de casa.

Para quem busca as maiores premiações do momento, os destaques ficam por conta da Timemania, que oferece R$ 34 milhões, da Mega-Sena com R$ 32 milhões e da Quina, que chega a R$ 20 milhões nesta sexta-feira.