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Lotofácil 3705: quatro apostam faturam dividem R$ 5 milhões

Ganhadores fizeram 15 acertos

Escrito por Anny Malagolini
Lotofácil 3705 DCI

Quatro apostas dividiram o prêmio principal da Lotofácil 3705, realizado na noite de segunda-feira, 8 de junho de 2026. Entre as sortudas está uma aposta da cidade de Brejolândia, na Bahia. Cada um dos bilhetes ganhadores faturou o montante de R$ 1.178.158,55.

De onde são os novos milionários da Lotofácil?

Todas as quatro apostas da Lotofácil 3705 que cravaram os 15 acertos foram do tipo simples (feitas presencialmente em canais físicos) e individuais, ou seja, não foram fruto de bolão. Confira os detalhes de onde saíram os prêmios:

Brejolândia / BA: Registrada na Lotérica Brejolândia Ltda, com um jogo de 16 números.

Rio Verde / GO: Registrada na Loteria Boa Sorte (Joao Carlos de Moraes e Cia Ltda), também com um jogo de 16 números.

Imperatriz / MA: Realizada na Loteria Cidade Ltda, com uma aposta padrão de 15 números.

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Niterói / RJ: Registrada na Lot Esportiva Niteroi (Loteria Esp Niteroi Ltda), utilizando um jogo de 16 números.

Os ganhadores de Brejolândia, Rio Verde e Niterói jogaram com 16 números (que custa um valor maior que a aposta mínima). Além do prêmio principal, essas apostas também faturam valores menores nas faixas secundárias por conta das combinações matemáticas do bilhete.

Como resgatar o prêmio?

Os ganhadores têm o prazo de até 90 dias corridos, a contar da data do sorteio, para retirar o dinheiro. Como o prêmio individual supera o limite de saques diretos em casas lotéricas, os felizardos devem comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal portando o bilhete original impresso, documento de identidade original com CPF.

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta terça-feira, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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