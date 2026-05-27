Apostas da Lotofácil 3695 com 14 acertos levam até R$ 7,5 mil; veja cidades

Prêmios da Lotofácil 3695 começam em R$ 1,8 mil para quem acertou 14 dezenas; não houveram ganhadores na faixa principal

A Caixa Econômica Federal divulgou na noite dessa terça-feira, 26 de maio, os detalhes das apostas premiadas na faixa de 14 acertos da Lotofácil 3695. Ao todo, 164 apostas espalhadas pelo país conseguiram acertar 14 dezenas e garantiram prêmio individual a partir de R$ 1.882,65.

Cidades dos ganhadores da Lotofácil 3695

Entre os estados com maior número de ganhadores da Lotofácil 3695 estão São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. As apostas vencedoras foram registradas tanto em casas lotéricas físicas quanto pelos canais digitais das Loterias Caixa.

No Rio de Janeiro, apostas premiadas saíram nas cidades de Angra dos Reis, Mesquita, Niterói, Nova Friburgo, Paracambi, São Gonçalo, São João de Meriti e também na capital fluminense. Na cidade do Rio, os bilhetes vencedores foram registrados em lotéricas como Loteria da Galeria, Princesa da Sorte e pelos canais eletrônicos da Caixa.

Já em São Paulo, dezenas de apostadores acertaram 14 números em municípios como Campinas, Guarulhos, Limeira, Santos, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e capital paulista. Algumas apostas foram feitas na modalidade bolão, o que elevou o valor total recebido por grupos de apostadores.

Além das apostas simples, vários bolões ficaram entre os vencedores da faixa de 14 acertos. Em Fortaleza, por exemplo, um bolão com 39 cotas registrado na Loteria Aldeota faturou R$ 7.530,51. Em Brasília, outro bolão de 35 cotas garantiu prêmio de R$ 3.765,30.

Também houve apostas com 16 e até 18 dezenas marcadas, aumentando o valor da premiação em algumas faixas.

Como funciona a premiação da Lotofácil

Na Lotofácil, o apostador pode ganhar acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números entre os 25 disponíveis no volante. O prêmio principal é destinado a quem faz 15 acertos, mas as faixas menores também costumam distribuir milhares de premiações em todo o país.

As apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa. O próximo concurso da Lotofácil já está com apostas abertas.