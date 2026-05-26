Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3695, terça (26/5/26)

Tem chance de novo milionário na área! A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (26/05) o sorteio da Lotofácil 3695, que traz uma bolada estimada em R$ 2 milhões na faixa principal de 15 acertos. A extração ocorre no Espaço da Sorte, localizado no coração de São Paulo, na Avenida Paulista.

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3695: 01-02-03-04-06-08-09-13-15-17-18-21-22-23-24

Resultado da Lotofácil de hoje 3695

Os ganhadores da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3695 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Quina de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 21h.