Lotofácil

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3695, terça (26/5/26)

A aposta que acertar o resultado da Lotofácil pode ganhar R$ 2 milhões

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotofácil de hoje 3695 DCI

Tem chance de novo milionário na área! A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (26/05) o sorteio da Lotofácil 3695, que traz uma bolada estimada em R$ 2 milhões na faixa principal de 15 acertos. A extração ocorre no Espaço da Sorte, localizado no coração de São Paulo, na Avenida Paulista.

Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 3695: 01-02-03-04-06-08-09-13-15-17-18-21-22-23-24

Resultado da Lotofácil de hoje 3695

Os ganhadores da loteria podem resgatar a quantia em agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se for de R$ 10 mil ou mais, o pagamento será feito no prazo mínimo de dois úteis contado a partir da apresentação do bilhete.

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Faturam o grande prêmio apenas os apostadores que acertarem de 11 a 15 números do resultado da Lotofácil concurso 3695 de hoje. Quanto mais dezenas marcar, maior será o prêmio e o principal vai para quem cravar todos.

Já os apostadores que acertaram parcialmente os números do resultado da Lotofácil  podem resgatar prêmios de R$ 1.903,98 também em lotéricas. No Portal de Loterias, após efetuar login, confira os números da aposta e se aparecer “Aposta Premiada”, então clique para resgatá-lo.

O prazo para receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio do concurso da Quina de hoje. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 21h.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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