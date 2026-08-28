Lotofácil

Resultado da Lotofácil de hoje 3774 e rateio de sexta (28/8)

Caixa pode pagar R$ 2 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotofácil concurso 3774 DCI
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A noite desta sexta-feira, 28 de agosto, pode terminar com um novo milionário. O resultado da Lotofácil 3774 de hoje coloca R$ 2 milhões em jogo, com o sorteio das dezenas marcado para o Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da Lotofácil concurso 3774

A extração da loteria é de responsabilidade da Caixa, as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Lotofácil de hoje foram 01-03-04-05-06-07-09-12-14-15-16-18-19-23-24

Como funciona a premiação da Lotofácil?

Acertando de 11 a 15 dezenas do resultado da Lotofácil de hoje, todos os jogadores conseguem faturar algum prêmio. Nas três menores faixas são pagas quantias fixas de: R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos.

Após a dedução dos prêmios fixos, 13% vai para os acertadores de 14 números e 62% para os acertadores das 15 dezenas.

O que acontece se tiver mais de um ganhador? Se mais de uma aposta acertar o resultado completo da Lotofácil concurso 3058, o prêmio principal será rateado igualmente entre as partes.

Mas, caso ninguém ganhe em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte na faixa de 15 acertos.

Regras

Para apostar na Lotofácil os jogadores precisam escolher de 15 a 20 dezenas das 25 disponíveis no volante. A escolha pode ser feita de duas maneiras: manualmente e pelo sistema.

Na primeira opção, os jogadores conseguem selecionar seus números da sorte, os que mais gostam ou que tem alguma importância para concorrer ao prêmio. Algumas pessoas acreditam que podem ser premiadas com dezenas que tenham um significado, então essa forma de jogar é a mais indicada.

A segunda opção de escolha dos números é feito por meio do sistema mas, para isso, o jogador precisa selecionar a Surpresinha no volante.

Optando por jogar em um dos canais eletrônicos, o valor mínimo da compra permitido pelas Loterias Caixa sai por R$ 30. Então, para atingir o valor existem duas possibilidades: fazer mais de um jogo ou adicionar mais números no jogo.

Contudo, os jogadores conseguem visualizar as combinações geradas antes de efetuar o pagamento. E nos canais eletrônicos, para pagar a compra, as Loterias Caixa aceita somente cartão de crédito.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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