Hoje tem sorteio da Lotofácil? Que horas sai o concurso 3703

Os apostadores da Lotofácil terão que esperar um dia a mais para concorrer ao prêmio milionário da modalidade. Nesta quinta-feira, 4 de junho de 2026, não haverá sorteio das Loterias Caixa em razão do feriado nacional de Corpus Christi. Com isso, a programação será retomada na sexta-feira, 5 de junho, quando a Lotofácil poderá pagar um prêmio estimado em R$ 10 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

A suspensão temporária dos sorteios ocorre todos os anos quando há feriados nacionais que afetam o calendário operacional da Caixa Econômica Federal. Mesmo sem sorteio nesta quinta, os apostadores ainda podem registrar seus jogos para o próximo concurso por meio do aplicativo e do portal oficial das Loterias Caixa.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado na sexta-feira, 5 de junho de 2026, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. A expectativa é grande porque o concurso anterior não teve ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e chegou à marca de R$ 10 milhões, valor suficiente para transformar a vida do futuro vencedor.

Além da Lotofácil, outras modalidades retornam ao calendário normalmente após o feriado. Entre os concursos previstos para sexta-feira estão:

Quina;

Lotomania;

Dupla Sena;

Super Sete.

Os sorteios acontecem no Espaço da Sorte e contam com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.

Como apostar na Lotofácil pela internet

Quem deseja participar do concurso pode fazer a aposta sem sair de casa. Basta acessar o site das Loterias Caixa ou utilizar o aplicativo oficial disponível para celulares. Nas apostas online, o jogador precisa atingir o valor mínimo exigido pela plataforma para concluir a compra. O pagamento é feito por cartão de crédito, conforme as regras da Caixa.

As apostas para o concurso 3703 podem ser registradas até as 20h de sexta-feira, uma hora antes do sorteio. Na aposta simples da Lotofácil, o jogador escolhe 15 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade premia apostas com 11, 12, 13, 14 e 15 acertos.

Por oferecer probabilidades mais favoráveis que outras loterias tradicionais, a Lotofácil segue entre as preferidas dos brasileiros. Agora, com R$ 10 milhões acumulados e nenhum sorteio nesta quinta-feira por causa do feriado de Corpus Christi, a expectativa fica totalmente voltada para a noite de sexta-feira, quando uma única aposta poderá levar a fortuna para casa.