Lotofácil 3670 faz sorteio com prêmio acumulado hoje

A Lotofácil volta a movimentar os apostadores de todo o Brasil nesta segunda-feira, 1º de junho de 2026. O concurso 3670 será realizado pela Caixa Econômica Federal no Espaço da Sorte, em São Paulo, com prêmio estimado em R$ 9 milhões para quem acertar as 15 dezenas sorteadas.

O sorteio da Lotofácil 3670 está previsto para acontecer a partir das 21h (horário de Brasília) e poderá ser acompanhado pelos canais oficiais das Loterias Caixa. A expectativa é de grande procura nas casas lotéricas e também nas apostas realizadas pela internet, já que o valor acumulado chama a atenção de quem sonha em mudar de vida com uma única aposta.

A modalidade é uma das mais populares do país por oferecer chances maiores de premiação em comparação com outras loterias. Para participar, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Ganham prêmios os apostadores que acertarem de 11 a 15 dezenas.

A aposta mínima, com 15 números marcados, possui uma probabilidade de uma em aproximadamente 3,2 milhões de acertar todas as dezenas sorteadas. Quem decide apostar mais números aumenta as chances de vitória, mas também paga um valor maior pelo jogo.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais digitais da Caixa. O jogador também pode utilizar opções como a Surpresinha, quando o sistema escolhe os números automaticamente, e a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em concursos consecutivos.

As dezenas sorteadas no concurso 3670 da Lotofácil serão divulgadas logo após o sorteio desta segunda-feira. O prêmio principal está estimado em R$ 9 milhões e será dividido entre os apostadores que acertarem os 15 números sorteados.

Além da faixa principal, a modalidade também premia apostas com 14, 13, 12 e 11 acertos.

Os números sorteados serão atualizados assim que a Caixa realizar a extração oficial.