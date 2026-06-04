Lotofácil acumula e prêmio sobe para R$ 10 milhões

Sorteio correi na noite de quarta, 3 de junho - divulgação

A Lotofácil acumulou mais uma vez e deixou o prêmio ainda mais atrativo para os apostadores. O concurso 3702, realizado na noite desta quarta-feira (3), não teve nenhum vencedor na faixa principal de 15 acertos. Com isso, a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio, marcado para sexta-feira (5), subiu para R$ 10 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 03 – 05 – 09 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25.

De acordo com o resultado oficial divulgado pelas Loterias CAIXA, nenhuma aposta conseguiu acertar todos os números sorteados. O valor que seria destinado ao ganhador principal agora fica acumulado para o próximo concurso.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, milhares de apostadores foram contemplados nas demais faixas. Ao todo, 297 apostas acertaram 14 dezenas e vão receber R$ 2.020,27 cada.

Já a faixa de 13 acertos registrou 11.946 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 35. Outros 161.199 bilhetes acertaram 12 números, garantindo R$ 14 cada. Na faixa de 11 acertos, 917.654 apostas foram premiadas com R$ 7.

Com a acumulação, a Lotofácil volta a oferecer um dos maiores prêmios regulares do ano. A modalidade é conhecida por apresentar chances de vitória mais acessíveis em comparação com outras loterias da Caixa, o que costuma atrair um grande volume de apostas quando o valor acumulado cresce.

O próximo sorteio acontece na sexta-feira, 5 de junho de 2026. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias CAIXA.

Onde saíram os ganhadores de 14 acertos?

As apostas premiadas com 14 dezenas foram registradas em dezenas de cidades brasileiras, incluindo capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Goiânia e Campo Grande.

Também houve vencedores por meio dos canais eletrônicos das Loterias CAIXA, demonstrando o crescimento das apostas realizadas pela internet.

As informações desta foram conferidas diretamente no portal das Loterias CAIXA, responsável pela realização e divulgação oficial dos concursos. O rateio, a lista de cidades premiadas e a estimativa de prêmio para o próximo sorteio foram publicados pela própria instituição após a apuração do concurso 3702.